VinFast Siapkan Teknologi Mobil Pintar, Ada AI hingga Kemudi Otonom

NHA TRANG - VinFast mengembangkan teknologi kendaraan pintar dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut (advanced driver assistance systems/ADAS). Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya VinFast menghadapi perubahan industri otomotif yang kini tidak hanya berfokus pada elektrifikasi.

Selain kendaraan listrik, teknologi AI, kemudi otonom (autonomous driving), dan kendaraan berbasis perangkat lunak (software-defined vehicle) mulai menjadi perhatian produsen otomotif global. Teknologi tersebut dinilai akan memengaruhi cara kendaraan dikembangkan sekaligus pengalaman berkendara pada masa mendatang.

Redaksi Okezone diundang dalam acara V-Creator All Star Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam, pada 17 November 2026. Pada acara itu, VinFast memaparkan perkembangan teknologi kendaraannya. Salah satu materi yang dibahas adalah pengembangan sistem ADAS Level 2 dan Level 2+.

Eksekutif senior VinFast yang membidangi teknologi ADAS dan kemudi otonom, Profesor Dr Van Duong Nguyen menjelaskan pendekatan perusahaan dalam mengembangkan teknologi tersebut. Pengembangan itu turut melibatkan pendekatan end-to-end AI, model Vision-Language-Action, serta Agentic AI.

Teknologi tersebut menjadi bagian dari perkembangan sistem kendaraan pintar yang semakin mengandalkan kemampuan komputasi dan kecerdasan buatan. Namun, pengembangannya juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan data dan komputasi hingga aspek performa, biaya, serta keselamatan.

Selain dari internal perusahaan, pembahasan mengenai perkembangan teknologi otomotif juga menghadirkan perspektif dari industri teknologi global. Vice President of ADAS Product Management di Qualcomm, Abhay Rai mengulas evolusi teknologi bantuan pengemudi dan kemudi otomatis.

VinFast VF 5 baru (Dok VinFast)

Menurut pembahasan dalam forum tersebut, perkembangan ADAS dan autonomous driving semakin bergantung pada peran AI, komputasi berkinerja tinggi (high-performance computing), serta arsitektur software-defined vehicle. Teknologi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kendaraan generasi berikutnya.

Namun, tantangan industri tidak hanya terletak pada kemampuan menghadirkan teknologi yang semakin canggih. Sistem tersebut juga harus aman, andal, layak secara komersial, dan dapat diakses oleh berbagai segmen kendaraan.