Chery Q Catat 12 Ribu Pemesanan, Sumbang 50 Persen SPK Chery

TANGERANG - Chery Q mencatatkan lebih dari 12 ribu pemesanan sejak meluncur pada Juli 2026. Mobil listrik compact tersebut bahkan langsung menjadi tulang punggung penjualan brand asal China itu di Indonesia.

Perjalanan Chery Q di Indonesia dimulai sejak diperkenalkan pada ajang Indonesian Idol 2026. Mobil listrik itu kemudian resmi meluncur pada pameran GIIAS 2026.

Sejak itu, Chery Q mencatat sekitar 1.750 SPK. Jumlah itu berkontribusi sekitar 50% terhadap total pemesanan Chery. Hingga saat ini, Chery Indonesia telah mencatat lebih dari 12.000 SPK untuk model Q.

Chery Q kemudian mulai didistribusikan pada Oktober. Chery Indonesia menyatakan 3 ribu unit Chery Q sudah dikirim ke konsumen. Pada GAW 2026, dilakukan penyerahan secara simbolis.

"Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kendaraan yang telah diserahterimakan, tetapi juga tentang kepercayaan konsumen yang terus tumbuh. Kami berterima kasih kepada setiap konsumen yang telah memilih Chery Q," tutur Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan.

Chery Q dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh dengan jarak tempuh 400 km (NEDC). Chery Q juga sudah mendukung isi daya cepat. Isi daya 30-80 persen diklaim hanya 16,5 menit.

Selain itu, ada pula fitur Vehicle-to-Load (V2L) 6,6 kW.