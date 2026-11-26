GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota hingga 29 November, Dorong Penjualan Akhir Tahun

GAW 2026 Digelar Serentak di 10 Kota hingga 29 November, Dorong Penjualan Akhir Tahun (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 digelar secara serentak di 10 kota besar hingga 29 November. Pameran otomotif ini diharapkan dapat mendorong penjualan pada akhir tahun.

GAW 2026 diawali dengan penyelenggaraan di ICE BSD, Tangerang, Banten, sekaligus 20 November. Pameran tersebut kemudian digelar secara serentak di 9 kota lainnya pada 25 November.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyampaikan penyelenggaraan serentak di sepuluh kota ini menjadi cara pihaknya mendekatkan pameran otomotifnya ke masyarakat.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran Gaikindo yang dihadirkan di mal diselenggarakan serentak di kota-kota

besar di Indonesia. Melalui langkah ini, kami ingin menghadirkan dampak yang terasa lebih merata bagi peserta dan industri otomotif nasional," ujar Anton Kumonty, dikutip Kamis (26/11/2026).

GAW 2026 juga digelar di Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya. Pameran itu digelar di pusat perbelanjaan di pusat kota.

Pengunjung dapat melihat model-model terbaru yang dipamerkan di GAW 2026. Selain itu, pengunjung bisa menjajal unit melalui test drive.