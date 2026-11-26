Lepas Boyong E4 EV di GAW 2026, Jarak Tempuhnya Tembus 600 Km

TANGERANG - Lepas Indonesia membawa sederet mobil elektrifikasi pada pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten. SUV listrik itu dibekali baterai berkapasitas 67 kWh dengan jarak tempuh hingga 600 km berdasarkan standar China Light Duty Vehicle Test Cycle (CLTC).

Lepas E4 EV dikembangkan menggunakan LEX Platform. Platform tersebut menjadi dasar pengembangan kendaraan, mulai dari aspek stabilitas, ruang kabin, kenyamanan, hingga efisiensi energi.

Dari sisi performa, motor listrik Lepas E4 EV menghasilkan tenaga maksimum hingga 215 hp dan torsi 275 Nm.

SUV listrik kompak ini juga menggunakan suspensi depan MacPherson dan belakang Multi-Link.

Lepas E4 EV dibekali sejumlah fitur keselamatan aktif. Ada sebanyak 18 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) untuk membantu pengemudi dalam berbagai situasi berkendara. Selain itu, terdapat kamera 540° yang memberikan pandangan menyeluruh di sekitar kendaraan.

Pada bagian kabin, Lepas E4 EV dibekali layar infotainment berukuran 13,2 inci. Tersedia pula fitur ventilated seat untuk menambah kenyamanan penumpang.

Lepas E4 EV

Kapasitas bagasinya mencapai 508 liter. Ruang penyimpanan tersebut dapat diperluas hingga 1.334 liter dengan melipat kursi baris kedua.

Sementara itu, dari sisi daya jelajah, Lelas E4 EV diklaim mampu menempuh jarak hingga 600 km berdasarkan standar CLTC. Mobil listrik ini juga mendukung teknologi DC Fast Charging dengan daya hingga 130 kW. Pengisian baterai dari 30% hingga 80% diklaim membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, pengalaman berkendara menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengembangan Lepas E4 EV.