VinFast Hadirkan Beragam Lini Kendaraan Listrik di GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026

JAKARTA - VinFast mengumumkan partisipasinya di GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung pada 21-29 November 2026, dengan menghadirkan jajaran kendaraan listrik. Pilihan kendaraan listrik yang terdiri atas VF 3, VF 6, VF 7, dan Limo Green hadir untuk memenuhi beragam kebutuhan mobilitas pribadi, keluarga, hingga komersial.

Selain menghadirkan kendaraan modern, VinFast juga terus memperkenalkan program “Drive Worry Free” yang menawarkan berbagai insentif menarik serta kebijakan layanan purnajual yang komprehensif. Hal ini semakin menegaskan komitmen VinFast dalam menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang praktis, bebas khawatir, dan hemat biaya bagi konsumen Indonesia.

Bertempat di ICE BSD City, Tangerang, GAW 2026 merupakan salah satu pameran otomotif utama di penghujung tahun yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Pameran ini menghadirkan lebih dari 65 merek otomotif dan industri pendukung, termasuk 36 merek kendaraan penumpang.

GAW 2026 memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung jajaran kendaraan listrik VinFast, merasakan teknologi terkini, serta mengenal berbagai solusi mobilitas ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam pameran ini, VinFast menampilkan empat model kendaraan listrik di berbagai segmen populer, yaitu VF 3 (mini-SUV), VF 6 (B-SUV), VF 7 (C-SUV), dan Limo Green. VF 3 hadir dengan desain kompak yang mendukung kelincahan berkendara di perkotaan, sementara VF 6 dan VF 7 menawarkan pilihan SUV listrik modern dan nyaman untuk kebutuhan individu maupun keluarga.

Secara khusus, MPV listrik VinFast Limo Green menjadi alternatif solusi mobilitas yang hemat biaya dan ramah lingkungan bagi individu maupun pelaku usaha di sektor transportasi.