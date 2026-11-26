Jetour Bawa 4 Mobil Bensin dan PHEV di GAW 2026, Semuanya SUV

Jetour Bawa 4 Mobil Bensin dan PHEV di GAW 2026, Semuanya SUV

TANGERANG - Jetour membawa empat model dengan dua pilihan powertrain, yaitu bensin dan PHEV pada Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 20-29 November. Seluruh model tersebut adalah SUV.

Keempat model itu adalah Jetour Dashing, X70 Plus, T1, dan T2. Khusus dua model terakhir, tersedia versi intelligent dual mode (i-DM) atau plug in hybrid electric vehicle (PHEV).

Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, mengungkapkan perbedaan keempat model itu, walau sama-sama SUV.

“Setiap model memiliki karakter dan keunggulan tersendiri untuk menjawab kebutuhan perjalanan yang beragam. Melalui GAW Jakarta 2026, kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat portofolio SUV Jetour," katanya di arena GAW 2026, dikutip Kamis (26/11/2026).

Jetour Dashing merupakan SUV lima penumpang ini dibekali mesin turbo, Wireless Android Auto dan Apple CarPlay, fitur 540° Jetour Surround Vision, serta Panoramic Sky Roof.

Jetour Dashing dibanderol Rp381,8 juta on the road (OTR) Jakarta pada GAW 2026. Tersedia pula penawaran khusus senilai Rp15 juta dan voucher bensin Rp5 juta.

Sementara Jetour X70 Plus merupakan SUV berkapasitas tujuh penumpang. Mobil ini memiliki kabin dengan kapasitas bagasi hingga 1.680 liter.

Dari sisi performa, X70 Plus menggunakan mesin 1.5L turbo yang menghasilkan tenaga 156 PS dan torsi 230 Nm. Sejumlah fitur yang disematkan antara lain 6-Way Power Seat with Memory Function, 62” Panoramic Sky Roof, kamera 360 derajat, enam airbags, ISOFIX, serta Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Jetour X70 Plus dipasarkan dengan harga Rp391,8 juta. Untuk Dashing dan X70 Plus, tersedia penawaran senilai Rp15 juta dan voucher bensin Rp5 juta.

SUV Plug-in Hybrid

Selain Dashing dan X70 Plus, Jetour turut membawa T1 dan T2 yang memiliki karakter SUV petualang. Keduanya tersedia dalam pilihan mesin bensin konvensional maupun teknologi PHEV melalui sistem Intelligent Dual Mode (i-DM).

Jetour T1 iDM di GAW (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Jetour T1 mengusung konsep Urban Adventure SUV. Versi mesin bensin konvensional ditawarkan dengan harga Rp408 juta, sedangkan T1 i-DM dibanderol Rp558 juta.

Jetour T1 i-DM mengandalkan mesin 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, satu motor listrik, dan transmisi 1 Speed Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Model ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 kilometer menggunakan tenaga listrik murni.