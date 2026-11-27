Persaingan Mobil Listrik Makin Ketat, BAIC T1 Dibanderol Rp325 Juta di GAW 2026

TANGERANG - Persaingan pasar mobil listrik di Indonesia semakin ketat. Berbagai merek menawarkan kendaraan listrik dengan harga kompetitif untuk menarik minat konsumen.

Di tengah kondisi tersebut, BAIC membanderol mobil listrik T1 seharga Rp325 juta selama pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 Jakarta, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 20-29 November.

Hal ini sebagai salah satu upaya BAIC untuk menawarkan kendaraan listrik dengan harga yang lebih kompetitif. Pasalnya, harga masih menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum memutuskan beralih dari mobil bermesin konvensional ke kendaraan listrik.

Harga tersebut berlaku di seluruh diler hingga 29 November 2026. Namun, kuota terbatas hanya untuk 60 unit T1.

BAIC T1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Secara dimensi, BAIC T1 memiliki panjang 4.337 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, serta wheelbase sepanjang 2.770 mm. Hatchback crossover ini juga memiliki ground clearance 181 mm.

BAIC T1 memiliki jarak tempuh sejauh 425 km dalam satu kali pengisian daya penuh versi CLTC. Model ini juga sudah didukung fitur pengisian daya cepat (DC Fast Charging). Isi daya dari 30% - 80% hanya 25 menit.

BAIC T1 juga mengusung teknologi Vehicle-to-Load (V2L) dengan kapasitas hingga 3.500 watt, yang memungkinkan kendaraan berfungsi sebagai sumber listrik portabel.

Untuk keselamatannya, BAIC T1 dibekali 12 fitur ADAS.

Berdasarkan data, BAIC Indonesia mencatatkan penjualan wholesale sebanyak 691 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Jumlah itu meningkat sebesar 52% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 454 unit.