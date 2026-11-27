Bedah Interior E6 EV, SUV Listrik Harga Rp400 Jutaan

TANGERANG – Persaingan mobil listrik di Indonesia tidak hanya berkutat pada jarak tempuh dan performa. Fitur hingga aspek kenyamanan juga menjadi hal yang turut diperhatikan.

Sebagai model baru yang meluncur di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Lepas E6 EV meramaikan pasar SUV listrik.

Mobil listrik terbaru dari sub brand Chery itu meramaikan segmen SUV dengan harga Rp419,9 juta.

1. Interior E6 EV

Lepas E6 EV memiliki modal untuk bersaing di segmen panas tersebut. Ini termasuk dari sisi desain dan kabinnya. Pada ajang 2026 Torino Automotive Design Awards (TADA) di Italia, E6 meraih Best Interior Design Award.

Dari sisi tampilan, Lepas E6 EV menawarkan kombinasi warna Black/Brown Two-Tone pada varian Passion. Penggunaan sembilan lapisan material pada kursi menjadi salah satu detail yang ditonjolkan pada interior SUV listrik tersebut.