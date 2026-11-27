Ini Peran Penting Mekanik dalam Perawatan Kendaraan

JAKARTA – Mekanik memiliki peran penting dalam menentukan kualitas perawatan kendaraan. Tak hanya melakukan penggantian komponen atau pelumas, mekanik juga perlu memahami karakteristik setiap produk agar dapat memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan kendaraan.

Pemahaman tersebut diperlukan karena setiap kendaraan memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda. Pengetahuan mengenai jenis dan fungsi pelumas, mulai dari oli mesin, oli gardan hingga minyak rem, menjadi salah satu hal yang perlu dikuasai mekanik.

Pentingnya kompetensi mekanik menjadi salah satu perhatian dalam program edukasi dan pelatihan Motul Performance Solution (MPS) yang digelar PT Motul Indonesia Energy (MIE) di Novotel Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut melibatkan 52 pelaku usaha bengkel dan mekanik dari 30 bengkel rekanan di wilayah Pontianak. Para peserta mendapatkan materi mengenai karakteristik produk serta solusi pelumasan untuk berbagai kebutuhan perawatan kendaraan.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan kompetensi mekanik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas layanan perawatan kendaraan.

“Kompetensi mekanik memiliki peran penting dalam mendukung kualitas layanan perawatan kendaraan, termasuk dalam memberikan rekomendasi produk pelumas yang sesuai kepada konsumen,” kata Welmart, dikutip Jumat (27/11/2026).

Selain pemahaman mengenai produk, komunikasi antara mekanik dan pihak yang memiliki pengetahuan teknis juga diperlukan untuk mendukung kualitas layanan bengkel.

Menurut Welmart, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para pelaku usaha bengkel untuk berdiskusi secara langsung dengan tim teknis.