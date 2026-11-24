VinFast Buka Peluang Luncurkan 2 Motor Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya

VinFast Buka Peluang Luncurkan 2 Motor Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - VinFast tengah mengkaji peluang meluncurkan 2 motor listrik baru di Indonesia. Kedua motor listrik itu adalah Kyo dan Kinet.

Redaksi Okezone sempat menjajal kedua motor listrik itu saat memenuhi undangan V-Creator All Stars Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam, belum lama ini.

1. Dua Motor Listrik Baru

CEO Vinfast Indonesia E-Motorcycle, Yordan Satriadi, belum dapat memastikan keduanya segera meluncur di Indonesia. Namun, pihaknya masih mengkaji sebelum meluncurkan Kyo dan Kinet.

Pihaknya masih melakukan evaluasi untuk kemudian dibahas secara internal, sebelum benar-benar dipasarkan di Indonesia.

"Semua produk yang kita sampaikan hari ini, dua-duanya itu Kyo dan Kinet, adalah produk untuk Vietnam. Jadi belum ada kepastian apakah akan masuk ke Indonesia untuk ke depannya atau belum, tergantung hasil masukan dari teman-teman," ujar Yordan, dikutip Selasa (24/11/2026).

Motor listrik VinFast Kinet (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Kedua motor listrik itu sendiri sudah dipasarkan di Vietnam. Keduanya memiliki karakter berbeda.

VinFast Kyo lebih untuk menyasar konsumen perkotaan. Sementara VinFast Kinet tampak lebih sporty dengan performa yang lebih agresif.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs VinFast Vietnam, Kinet dibekali motor listrik dengan tenaga hingga 5.200 watt. Motor listrik itu memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam.

VinFast Kinet menggunakan baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) dengan sistem swap. Dengan penggunaan dua baterai, VinFast Kinet dapat menempuh jarak hingga 145 km.

Sementara itu, VinFast Kyo memiliki tenaga hingga 3.000 waktu. Motor listrik ini memiliki kecepatan maksimal hingga 70 km per jam.