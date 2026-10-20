BYD Racco Akhirnya Dijual di Luar Jepang, Harganya Rp600 Jutaan

BYD Racco Akhirnya Dijual di Luar Jepang, Harganya Rp600 Jutaan (BYD via Car News China)

JAKARTA - Mobil listrik BYD Racco akhirnya dipasarkan ke luar Jepang. Kei car itu meluncur di Sri Lanka dengan harga USD34.615 atau sekitar Rp622 juta.

1. BYD Racco Meluncur di Sri Lanka

Menurut laporan Car News China, harga itu 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan harga awal di Jepang. Pihak BYD Sri Lanka menegaskan, harga tersebut merupakan harga perkenalan yang berlaku hingga 9 November. Artinya, harga BYD Racco akan menjadi lebih mahal setelah periode tersebut berakhir.

Diketahui, harga mobil di Sri Lanka umumnya cukup tinggi akibat adanya bea masuk dan pajak. Sebagai perbandingan, Toyota Yaris Cross bermesin bensin dijual seharga USD60.315 atau sekitar Rp1 miliar di negara tersebut.

BYD Racco meluncur di Sri Lanka (BYD via Car News China)

Dengan demikian, harga kei car Racco bisa dikatakan cukup wajar jika mempertimbangkan kondisi pasar setempat.

Setelah meluncur di Sri Lanka, Racco dengan konfigurasi setir kanan itu juga akan segera dipasarkan di Makau.