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Tips Jaga Mobil Tetap Prima saat Sering Terjebak Macet hingga Lintasi Jalan Berlubang 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |17:46 WIB
Tips Jaga Mobil Tetap Prima saat Sering Terjebak Macet hingga Lintasi Jalan Berlubang 
Tips Jaga Mobil Tetap Prima saat Sering Terjebak Macet hingga Lintasi Jalan Berlubang  (Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Jakarta dan kota-kota besar lainnya punya tantangan jalan yang semakin beragam. Pengendara tidak hanya menghadapi kemacetan, tetapi juga perbaikan jalan, penyempitan lajur, hingga permukaan jalan yang tidak selalu mulus. 

Bagi mobil, kondisi tersebut bukan sekadar membuat perjalanan lebih lama. Pola berkendara yang penuh stop and go, pengereman berulang, hingga melewati jalan yang tidak rata membuat sejumlah komponen bekerja lebih keras dari biasanya.
Karena itu, mobil yang setiap hari masih terasa nyaman digunakan belum tentu seluruh komponennya berada dalam kondisi optimal.

Macet Bikin Mobil Bekerja Lebih Berat

Saat terjebak macet, mesin dan sistem pendinginan harus tetap bekerja meski mobil bergerak sangat pelan atau bahkan berhenti dalam waktu lama. Di saat yang sama, pengemudi lebih sering menginjak rem dan kembali berakselerasi ketika lalu lintas mulai bergerak.

Kondisi seperti ini dapat memberikan beban tambahan pada beberapa komponen, terutama sistem pengereman dan pendinginan. Aki juga perlu diperhatikan karena berbagai perangkat kelistrikan tetap digunakan ketika mobil berada dalam kondisi idle.

Masalahnya, penurunan kondisi komponen tidak selalu langsung terasa. Mobil masih bisa digunakan seperti biasa, tetapi performanya perlahan berubah dan baru terasa ketika kondisinya sudah lebih berat.

Jalan Rusak Bikin Kaki-Kaki Loyo

Setelah keluar dari kemacetan, tantangan berikutnya bisa datang dari kondisi permukaan jalan. Jalan berlubang, bergelombang, atau tidak rata membuat ban dan komponen kaki-kaki menerima benturan berulang.

Jika sering terjadi, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan kestabilan mobil. Gejalanya bisa berupa munculnya bunyi dari bagian bawah mobil, setir terasa berbeda, mobil kurang stabil, atau keausan ban yang tidak merata.

Karena itu, pemeriksaan tidak sebaiknya baru dilakukan ketika muncul kerusakan yang sudah terasa jelas. Pengecekan berkala membantu pemilik mengetahui kondisi komponen sebelum masalah berkembang dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Jaga Kondisi Mobil

Menjaga kondisi mobil bukan hanya penting untuk menghadapi rutinitas di dalam kota. Mobil yang digunakan sehari-hari juga idealnya selalu berada dalam kondisi siap ketika sewaktu-waktu harus dipakai untuk perjalanan lebih jauh atau keluar kota.

Pasalnya, kebutuhan perjalanan bisa muncul tanpa banyak persiapan. Ketika mobil harus langsung menempuh ratusan kilometer, kondisi ban, rem, aki, kaki-kaki, sistem pendinginan, hingga oli dan cairan tentu perlu lebih diperhatikan.

 

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