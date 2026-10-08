Viral As Roda Belakang Chery Omoda 5 Lepas

JAKARTA - Viral di media sosial foto menunjukkan as roda belakang Chery Omoda 5 copot hingga terpisah dari bagian bodi.

1. As Roda Belakang Chery Omoda 5 Lepas

Peristiwa itu terjadi di Johor Baru, Malaysia, pada Selasa (6/10/2026). Dalam foto itu tampak mobil SUV itu melintang di tengah jalan. As roda itu terpisah dari bodi dengan kedua ban masih terpasang.

Sementara bagian belakang sebelah kanan tampak penyok. Tidak diketahui apakah kejadian ini imbas kecelakan.

Sementara dalam rekaman video, tampak seorang pengendara sepeda motor sedang berada di tepi jalan bersama seorang wanita dan seorang pria. Mereka tidak tampak mengalami cedera. Wanita tersebut terlihat sedang berbicara melalui telepon.

Kejadian ini menarik perhatian warganet Malaysia. Melansir Asia One, Kamis (8/10/2026), kejadian ini diduga karena kegagalan mekanis.

"Insiden seperti ini disebabkan oleh kegagalan mekanis, misalnya gandar belakang yang patah, trailing arm yang bermasalah, atau bahkan mur roda yang longgar," ujar salah satu pengguna.

Sementara itu, kepolisian Johor belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden ini.

Diketahui, insiden ini bukan kejadian pertama. Pada 2024, Chery Auto Malaysia mengeluarkan pernyataan setelah insiden serupa menimpa sebuah Chery Omoda 5.

Pihak agen pemegang merek kemudian melakukan penarikan kembali (recall) terhadap 600 unit model tersebut yang berpotensi mengalami masalah serupa. Saat itu, Chery Auto Malaysia menyatakan akan secara sukarela memberikan laporan kepada Kementerian Transportasi Malaysia mengenai status pemeriksaan dan penyebab utama patahnya as roda.