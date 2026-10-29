PEVS 2026 Dibuka, Moeldoko Sebut EV Jadi Game Changer Transformasi Teknologi hingga Energi

PEVS 2026 Dibuka, Moeldoko Sebut EV Jadi Game Changer Transformasi Teknologi hingga Energi (Okezone/Erha Aprilia Ramadhoni)

JAKARTA - Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) resmi dibuka, Kamis (29/10/2026). Pameran khusus kendaraan listrik itu digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hingga 1 November 2026.

1. EV Jadi Game Changer

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengungkapkan kendaraan listrik menjadi game changer karena membawa transformasi. Transformasi itu meliputi ide hingga energi.

"Ternyata EV (electric vehicle) itu adalah sebuah game changer. Di mana game changernya? Yang pertama EV terjadi membawa sebuah transformasi. Transformasi ide, konsep, teknologi, energi ada di situ semua," kata Moeldoko saat membuka PEVS 2026.

Ia juga menyoroti kontribusi EV terhadap efisiensi hingga lingkungan.

"Biasanya yang menggunakan mobil ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran internal), konvensional mungkin membayar satu bulan itu Rp6 sampai 8 juta. Tetapi dengan menggunakan EV, dia hanya membayar sekitar Rp800 ribu," ujarnya.

PEVS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia menjelaskan, penghematan biaya operasional dari penggunaan EV bisa dialihkan untuk sektor lainnya, seperti biaya pendidikan.

"Sehingga ini dalam konteks yang lebih besar ini membantu pemerintah ini dalam memberikan subsidi yang lain," tuturnya.

Moeldoko juga memaparkan soal kontribusi EV terhadap lingkungan. Hal ini dapat menghadirkan lingkungan yang lebih bersih.

"Siapapun dari kita yang menggunakan EV itu berkontribusi terhadap pembangunan environment yang semakin bersih lingkungan kita menjadi bersih. Sehingga kita mewariskan kepada anak-anak cucu kita untuk menghirup budaya yang segar," ujarnya.