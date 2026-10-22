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Ekspansi Global, Lepas Ajak Ratusan Pengendara dari Berbagai Negara Jajal E4 hingga L8

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:49 WIB
Ekspansi Global, Lepas Ajak Ratusan Pengendara dari Berbagai Negara Jajal E4 hingga L8
Ekspansi Global, Lepas Ajak Ratusan Pengendara dari Berbagai Negara Jajal E4 hingga L8
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JAKARTA - Sub brand Chery, Lepas, serius dengan rencana ekspansi global. Brand new energy vehicle (NEV) itu mengajak ratusan orang dari berbagai negara untuk menjajal mobil Lepas.

1. Uji 3 Model

Lepas mengundang lebih dari 300 partisipasi untuk menguji 3 modelnya, yaitu E4, E6, dan L8. Partisipan berasal dari Inggris, Thailand, Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan. 

Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, menyebutkan pihaknya memahami bagaimana teknologi, kenyamanan, dan kemudahan dapat mendukung kebutuhan mobilitas. 

"Interaksi dengan partisipan dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk bertukar perspektif mengenai pengalaman berkendara sehari-hari, sekaligus menjadi masukan bagi LEPAS dalam mengembangkan kendaraan dan pengalaman mobilitas yang semakin relevan dengan gaya hidup penggunanya,” ujar Temmy Wiradjaja, Kamis (22/10/2026).

Ratusan orang dari berbagai negara itu bisa menjajal 3 model mobil Lepas pada Global Elegant Lifestyle Week perdana pada 18–24 Oktober 2026. 

Mereka dapat mengeksplorasi respons tenaga, kemudahan mengendalikan kemudi, serta stabilitas kendaraan. 

Selain itu, para peserta bisa mencoba sejumlah teknologi yang dibenamkan. Pada model Lepas L8 PHEV, dibekali fitur Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).  Kedua fitur tersebut memungkinkan peserta melihat langsung cara kerja teknologi bantuan parkir dalam penggunaan kendaraan.

 

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