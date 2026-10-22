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Toyota Kijang Innova Zenix Dapat Penyegaran hingga Ada Varian Baru, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:43 WIB
Toyota Kijang Innova Zenix Dapat Penyegaran hingga Ada Varian Baru, Segini Harganya
Toyota Kijang Innova Zenix Dapat Penyegaran hingga Ada Varian Baru, Segini Harganya
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JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) memberikan sejumlah perubahan fitur pada Toyota Kijang Innova Zenix. Selain itu, ada varian baru yakni Toyota Kijang Innova Zenix V hybrid electric vehicle (HEV). 

1. Dapat Penyegaran 

Penyegaran itu meliputi layar Multi Information Display (MID) yang kini menjadi lebih besar dengan ukuran 12,3 inci pada model HEV. Selain itu, ada pula penyegaran pada modul telematics dan baterai baru pada HEV lithium ion berbasis nikel. 

Pembaruan lainnya adalah fitur T Intouch with Toyota Remote. Kijang Innova Zenix menjadi model Toyota pertama yang dibekali fitur tersebut. Fitur ini tersemat pada seluruh varian Kijang Innova Zenix. 

"Pengembangan T Intouch menjadi bagian dari upaya kami untuk membuat pengalaman memiliki Toyota semakin mudah, seamless, dan memberikan peace of mind sepanjang ownership journey pelanggan,” ujar Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide, di Jakarta, Rabu (21/10/2026). 

Toyota Kijang Innova Zenix dapat penyegaran (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Toyota Kijang Innova Zenix dapat penyegaran (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Lewat fitur ini, pengendara bisa mengakses dan mengelola kendaraan dari jarak jauh. Melalui fitur baru Remote Control, Pelanggan dapat menyalakan mesin, mengatur suhu A/C, hingga mengunci pintu kendaraan dari smartphone lewat remote control. Selain itu, fitur baru lainnya adalah Driver Monitor dan Find My Car.

“Dengan tambahan berbagai fitur, harga Kijang Innova Zenix justru semakin kompetitif," ujar  Marketing Director PT TAM, Bansar Maduma.

Selain pembaruan itu, ada pula fitur yang menghilang dari Toyota Kijang Innova Zenix. Fitur tersebut adalah rear seat entertainment (RSE) dan wireless charger. 

2. Varian Baru 

Kini mobil MPV tersebut memiliki varian baru yakni Kijang Innova Zenix V HEV. Model tersebut juga sudah dibekali pembaruan anyar. Model tersebut dibanderol Rp517 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta. 

 

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