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GWM Wey G9 Hi4 Meluncur Dibanderol Rp1 Miliaran, Siap Saingi Toyota Alphard

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |19:02 WIB
GWM Wey G9 Hi4 Meluncur Dibanderol Rp1 Miliaran, Siap Saingi Toyota Alphard
GWM Wey G9 Hi4. (Foto: Erha/Okezone)
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JAKARTA — GWM Wey G9 Hi4 resmi meluncur di Indonesia. Kendaraan multi-purpose vehicle (MPV) elektrifikasi premium tersebut siap bersaing dengan model mapan lainnya di pasar otomotif Tanah Air, seperti Toyota Alphard.

GWM Wey G9 Hi4 hadir dengan dua pilihan teknologi, yaitu hybrid electric vehicle (HEV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

"Kami menghadirkannya dalam dua pilihan teknologi hybrid, HEV dan PHEV, agar konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan perjalanan mereka. Keduanya menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan yang sama, dengan karakter powertrain yang berbeda,” ucap CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, di ICE BSD, Tangerang, Jumat (11/9/2026).

GWM Wey G9 Hi4 HEV dibekali sistem hybrid yang didukung baterai berkapasitas 1,67 kWh. Tenaga yang dihasilkan dapat mencapai 263 kW dengan torsi puncak 782 Nm. Konsumsi bahan bakarnya diklaim rata-rata sekitar 15 km per liter.

GWM Wey G9 Hi4.

Sementara itu, GWM Wey G9 Hi4 PHEV menghasilkan tenaga sistem maksimum 325 kW dengan torsi 642 Nm. Varian PHEV mampu melaju sepenuhnya menggunakan tenaga listrik hingga jarak 170 km, sedangkan total jangkauannya diklaim mencapai lebih dari 1.000 km dalam sekali pengisian penuh. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 83,33 km per liter berdasarkan pengujian NEDC.

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