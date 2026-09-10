Daimler Nilai Indonesia Pasar Kendaraan Niaga Strategis, Siap Tenggak B50

JAKARTA - Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) siap mendukung peta jalan biodiesel nasional. DCVI telah uji coba biodiesel B50. DCVI pun menilai Indonesia merupakan salah satu pasar kendaraan niaga yang strategis.

1. B50

Program biodiesel B50 ini diluncurkan sejak 1 Juli 2026. Program ini diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor.

B50 ditetapkan sebagai pergeseran dari campuran B40 (40% biodiesel) yang sebelumnya diluncurkan pada 2025.

Pada Juli 2026, Mercedes-Benz Trucks and Buses Indonesia bersama LEMIGAS telah menyelesaikan uji coba biodiesel B50 tersebut.

"Komitmen kami mencakup dukungan terhadap transisi energi Indonesia. Portofolio kami telah dipersiapkan untuk mendukung peta jalan biodiesel B50 pemerintah sehingga pelanggan dapat terus beroperasi dengan percaya diri sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan nasional," ujar Presiden Direktur DCVIAntonio Randazzo di pameran Mining Indonesia 2026, JIExpo Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

DCVI menilai Indonesia sebagai salah satu pasar kendaraan niaga penting di Asia Tenggara. Di saat yang sama, industri pertambangan juga tetap memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan sektor kendaraan niaga.

“Setelah menjalankan berbagai peran kepemimpinan di Jerman, China Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan kini Indonesia, saya mempelajari satu hal penting: perusahaan yang hebat dibangun di atas kepercayaan, melalui kemitraan yang kuat dan dengan membantu pelanggan mencapai keberhasilan dalam bisnis mereka,” ujar Presiden Direktur baru DCVI tersebut.

2. Mercy Bagong

Di Mining Indonesia 2026 dalam rangkaian pameran Indonesia & Engineering Series 2026, Mercedes-Benz Trucks memamerkan sederet model lintas generasi.