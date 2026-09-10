Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daimler Nilai Indonesia Pasar Kendaraan Niaga Strategis, Siap Tenggak B50

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |20:45 WIB
Daimler Nilai Indonesia Pasar Kendaraan Niaga Strategis, Siap Tenggak B50
Mercedes Benz Actros 4058 S Side Dump Trailer (Dok DCVI)
A
A
A

JAKARTA - Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) siap mendukung peta jalan biodiesel nasional. DCVI telah uji coba biodiesel B50. DCVI pun menilai Indonesia merupakan salah satu pasar kendaraan niaga yang strategis.

1. B50 

Program biodiesel B50 ini diluncurkan sejak 1 Juli 2026. Program ini diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor.  

B50 ditetapkan sebagai pergeseran dari campuran B40 (40% biodiesel) yang sebelumnya diluncurkan pada 2025. 

Pada Juli 2026, Mercedes-Benz Trucks and Buses Indonesia bersama LEMIGAS telah menyelesaikan uji coba biodiesel B50 tersebut.

"Komitmen kami mencakup dukungan terhadap transisi energi Indonesia. Portofolio kami telah dipersiapkan untuk mendukung peta jalan biodiesel B50 pemerintah sehingga pelanggan dapat terus beroperasi dengan percaya diri sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan nasional," ujar Presiden Direktur  DCVIAntonio Randazzo di pameran Mining Indonesia 2026, JIExpo Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026). 

DCVI menilai Indonesia sebagai salah satu pasar kendaraan niaga penting di Asia Tenggara. Di saat yang sama, industri pertambangan juga tetap memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan sektor kendaraan niaga. 

“Setelah menjalankan berbagai peran kepemimpinan di Jerman, China Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan kini Indonesia, saya mempelajari satu hal penting: perusahaan yang hebat dibangun di atas kepercayaan, melalui kemitraan yang kuat dan dengan membantu pelanggan mencapai keberhasilan dalam bisnis mereka,” ujar Presiden Direktur baru DCVI tersebut. 

2. Mercy Bagong

Di Mining Indonesia 2026 dalam rangkaian pameran Indonesia & Engineering Series 2026, Mercedes-Benz Trucks memamerkan sederet model lintas generasi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/15/3202707/pickup-BRqi_large.jpg
Soal Rencana Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga dari India, Ini Respons Gaikindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158269/ud_trucks-6PkM_large.jpg
UD Trucks Ungkap Kunci Bisnis Logistik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094272/mceasy-9cwf_large.jpg
Manfaatkan Internet of Things, Pengelolaan Suku Cadang Truk Jadi Lebih Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/52/3085280/truk_odol-60kY_large.jpg
Jumlah Mobil Barang Naik hingga 6,1 Juta Unit, Pengawasan Truk ODOL Perlu Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/52/2922212/isuzu-perkenalkan-konsep-swap-baterai-untuk-truk-listrik-z188hTwuCe.jpg
Isuzu Perkenalkan Konsep Swap Baterai untuk Truk Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/52/2872884/mitsubishi-fuso-buka-fasilitas-perbaikan-kabin-dan-sasis-truk-Hb83bzv6Qd.jpeg
Mitsubishi Fuso Buka Fasilitas Perbaikan Kabin dan Sasis Truk
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement