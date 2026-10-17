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MG ZS Hybrid+ Mulai Didistribusikan ke Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |18:05 WIB
MG ZS Hybrid+ Mulai Didistribusikan ke Konsumen
MG ZS Hybrid+ Mulai Didistribusikan ke Konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Morris Garages (MG) Motor Indonesia mulai menyerahkan MG ZS Hybrid+ kepada konsumen. Sebanyak 100 unit diserahkan kepada konsumen, Sabtu (17/10/2026). 

1. Diserahkan ke Konsumen

MG ZS Hybrid+ merupakan model yang meluncur pada Juli 2026. Ini menjadi model hybrid terbaru dari MG di Indonesia. 

“Bagi kami, hari ini merupakan momen spesial karena kami menyambut para pemilik MG ZS Hybrid+ ke dalam keluarga besar MG," kata CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, di Jakarta. 

"Komitmen kami tidak berhenti pada serah terima kendaraan, tetapi akan terus berlanjut melalui dukungan layanan purnajual bagi setiap pelanggan,” lanjutnya. 

MG ZS Hybrid+ (Okezone/Erha A Ramadhoni)
MG ZS Hybrid+ (Okezone/Erha A Ramadhoni)

MG ZS Hybrid+ dibekali teknologi generasi terbaru. Teknologi ini menggabungkan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc, motor listrik, dan transmisi hybrid khusus.

Model ini memiliki tenaga 134 Tk dan torsi 250 Nm yang disalurkan lewat transmisi Dedicated Hybrid Transmission tiga percepatan. MG ZS Hybrid+ juga dibekali baterai berkapasitas 1,83 kWh.

 

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