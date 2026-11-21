Ramaikan IMOS 2026, Motul Ingin Lebih Dekat dengan Konsumen

Ramaikan IMOS 2026, Motul Ingin Lebih Dekat dengan Konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Produsen pelumas Motul Indonesia meramaikan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Produsen itu memanfaatkan IMOS 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan dengan konsumen dan komunitas otomotif Tanah Air.

Pameran yang berlangsung pada 20–29 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, tersebut menjadi kesempatan bagi Motul untuk memperkenalkan deretan produk pelumas dan perawatan kendaraan kepada pengunjung.

Dalam keikutsertaannya tahun ini, Motul mengusung konsep Motul Experiential Booth. Melalui konsep tersebut, pengunjung dapat mengenal lebih jauh produk sekaligus mengikuti sejumlah aktivitas interaktif, seperti permainan dan program promosi.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan partisipasi Motul Indonesia di IMOS 2026 merupakan salah satu upaya perusahaan untuk terus menjalin kedekatan dengan konsumen dan komunitas otomotif di Indonesia.

“Melalui pameran ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengenal lebih jauh rangkaian produk pelumas dan perawatan kendaraan Motul melalui activity menarik seperti games dan program promo agar konsumen dapat memperoleh produk yang sesuai dengan kebutuhan kendaraannya dengan penawaran menarik selama pameran berlangsung,” ujar Welmart di arena GAW 2026, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Selain memperkenalkan produk, Motul juga menghadirkan sejumlah program selama pameran. Penawaran tersebut mencakup paket bundling pelumas, merchandise, hingga potongan harga untuk beberapa produk perawatan kendaraan.

Salah satu program yang diperkenalkan adalah bundling pelumas skuter. Melalui program ini, konsumen yang membeli produk engine oil dan Engine Clean Moto berkesempatan mendapatkan gantungan kunci eksklusif Motul x MotoGP.

Motul juga menyediakan aktivitas spin wheel bagi pengunjung yang melakukan pembelian dengan nilai transaksi minimal Rp300 ribu. Aktivitas tersebut menawarkan berbagai merchandise Motul.

Penawaran lainnya menyasar pengguna pelumas racing line. Setiap pembelian Motul 800 2T Factory Line Road Racing/Road dan Racing/Off-Road berhak mendapatkan kaos Motul serta kesempatan mengikuti spin wheel.