Mengapa SUV Ladder Frame Masih Diminati Konsumen Indonesia?

JAKARTA - SUV (Sport Utility Vehicle) menjadi jenis kendaraan yang banyak dipilih konsumen untuk menunjang mobilitas. Selain memiliki kabin yang relatif lapang, SUV identik dengan karakter tangguh untuk menghadapi berbagai kondisi jalan.

Di tengah perkembangan industri otomotif dan hadirnya beragam jenis SUV, model dengan konstruksi ladder frame masih memiliki tempat tersendiri. Struktur rangka tersebut dikenal memiliki karakter kuat untuk menunjang kendaraan ketika melintasi medan yang beragam.

Salah satu SUV yang menggunakan konstruksi ladder frame adalah Mitsubishi Pajero Sport. Model ini telah hadir di Indonesia selama lebih dari 15 tahun

Lantas, apa yang membuat konstruksi ladder frame masih menjadi salah satu pilihan pada kendaraan jenis SUV?

Ladder frame merupakan konstruksi sasis yang memiliki bentuk menyerupai tangga. Struktur ini terdiri atas dua rangka utama yang memanjang dan dihubungkan oleh beberapa batang melintang. Konstruksi tersebut dirancang untuk memberikan kekuatan dan daya tahan dalam menopang kendaraan.

Karakter ini membuat SUV dengan sasis ladder frame banyak digunakan untuk menunjang aktivitas di berbagai kondisi jalan, termasuk ketika kendaraan membawa penumpang dan barang bawaan dalam jumlah besar.

Pada Mitsubishi Pajero Sport, konstruksi tersebut dipadukan mesin diesel 2.4L MIVEC Turbo Diesel. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 181 PS dan torsi puncak 430 Nm.