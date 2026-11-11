Kia Carens EV Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp379 Juta

Kia Carens EV Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp379 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Kia Carens EV resmi meluncur di Indonesia. MPV listrik itu dibanderol mulai dari Rp379 juta.

1. Kia Carens EV

Carens merupakan model yang telah mengaspal di Indonesia sejak 2000. MPV tersebut telah dipasarkan hingga generasi keenam. Kini, Carens memiliki varian baru yakni versi listrik.

“Carens sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2000 sebagai salah satu pilihan MPV Kia untuk keluarga dengan total 6 generasi. Hari ini, kami menghadirkan versi listriknya. Bagi keluarga yang mulai mempertimbangkan mobil listrik, kami ingin mereka bisa beralih lewat model yang sudah mereka kenal,” ujar CEO Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, saat peluncuran di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kia Carens EV yang dibekali baterai NMC (nickle manganese cobalt) tersedia dalam 2 varian, yaitu Air Standard dan Earth Long Range. Kia Carens EV Air Standard Range dibekali baterai berkapasitas 42 kWh dengan jarak tempuh yang diklaim hingga 404 km berdasarkan pengujian MIDC (Modified Indian Driving Cycle). Sementara varian Earth Long Range menggunakan baterai 51,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 490 km.

Kia Carens EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Motor listrik pada varian Air menghasilkan tenaga hingga 134 PS dan Earth menghasilkan tenaga maksimal 171 PS. Keduanya memiliki torsi hingga 255 Nm.

Kia Carens EV sudah didukung pengisian AC hingga 11 kW dengan listrik tiga fase dan pengisian DC hingga 100 kW. Pada Earth, pengisian cepat DC dari 10% ke 80% membutuhkan sekitar 39 menit, tergantung kondisi dan fasilitas pengisian.

Ada pula fitur paddle shifter. Pengemudi bisa mengatur regenerative braking dan mengaktifkan i-Pedal. Pada Earth, Vehicle-to-Load (V2L) tersedia di dalam dan luar kabin untuk memasok daya ke perangkat yang kompatibel.

MPV listrik ini juga dibekali Kia Connect. Pemilik bisa memantau kondisi kendaraan, level baterai, pengisian daya, dan informasi perawatan, mencari lokasi kendaraan, mengakses navigasi, menerima notifikasi keamanan, serta menggunakan akses digital lewat smartphone.