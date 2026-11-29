Honda NX500 Dibanderol Rp230 Juta, Perkuat Segmen Big Bike

JAKARTA - Honda NX500 menjadi big bike teranyar dari produsen asal Jepang tersebut. Big bike adventure tersebut dibanderol Rp230 juta on the road Jakarta dan Tangerang.

1. Honda NX500

Honda NX500 meluncur pada Juli 2026. Model ini diharapkan dapat memperkuat pasar big bike adventure Honda.

Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta–Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), menggelar Regional Public Event (RPE) Honda NX500 di Jakarta. Ini sebagai bagian dari upaya WMS memperkenalkan Honda NX500 kepada konsumen dan komunitas Honda Big Bike melalui pengalaman berkendara langsung.

Sebelum menuju lokasi acara, peserta mengikuti rolling city dengan mengedepankan berkendara cari aman, melibatkan empat komunitas, yaitu ROC (Rebel Owner Community), VOID Jakarta, Ontahood Jakarta, D'Boccor serta konsumen dari Wahana Honda BigBike.

Setibanya di lokasi acara, peserta mendapatkan kesempatan mengenal Honda NX500 lebih dekat melalui prosesi unveiling, product presentation, serta sesi test ride untuk merasakan langsung karakter dan kemampuan motor adventure tersebut.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh kepada konsumen dalam mengenal Honda NX500. Tidak hanya melihat produk dan memahami teknologinya, melainkan juga merasakan langsung performa dan kenyamanan berkendara,” ucap Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, dikutip Minggu (29/11/2026).

Honda NX500 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Kami berharap kehadiran Honda NX500 dapat menjadi pilihan baru pecinta motor adventure yang menginginkan performa sekaligus kenyamanan di berbagai perjalanan," ujarnya.

Honda NX500 menjadi salah satu model yang diharapkan memperkuat pasar Honda Big Bike di area Jakarta – Tangerang, khususnya segmen motor adventure premium. Untuk tahun 2026, WMS menargetkan distribusi awal Honda NX500 sebanyak 15 unit.

Melalui jaringan Honda Big Wing, konsumen tidak hanya mendapatkan sepeda motor dengan karakter dan teknologi premium, tetapi juga dukungan layanan selama masa kepemilikan kendaraan.

Konsumen dapat menikmati berbagai fasilitas dan layanan eksklusif, mulai dari Premium Lounge, Exclusive Big Bike Corner, Dyno Test, Pickup Service, hingga Emergency Road Assistance.

“Bagi kami, pengalaman konsumen tidak berhenti setelah pembelian sepeda motor. Melalui jaringan Honda Big Wing, kami ingin memastikan konsumen mendapatkan dukungan layanan premium, mulai dari fasilitas eksklusif, perawatan berkala, hingga bantuan darurat ketika dibutuhkan,” Manager Honda Big Bike PT Wahana Makmur Sejati, Chris Salmon.