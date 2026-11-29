Ford Ranger Edisi Khusus Dibanderol Rp789 Juta, Cuma Ada 5 Unit di Indonesia

Ford Ranger Edisi Khusus Dibanderol Rp789 Juta, Cuma Ada 5 Unit di Indonesia

TANGERANG – Ford Ranger Midnight Rebel edisi khusus hadir di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026. Mobil edisi khusus yang diproduksi dalam jumlah terbatas ini dipasarkan dengan harga Rp789 juta on the road (OTR) Jakarta. Ford Ranger Midnight Rebel hanya tersedia 5 unit di Indonesia.

1. Ford Ranger Midnight Rebel

Ford Ranger Midnight Rebel hadir dengan sejumlah ubahan pada bagian eksterior. Model ini menggunakan rangkaian aksesori modifikasi dari Hamer.

Beberapa aksesori yang disematkan meliputi bullbar, sport bar, Ford grille, rear cover, underbody protection, hingga fender flares. Selain mengubah tampilan, sejumlah komponen tersebut juga memiliki fungsi tambahan.

Bullbar, misalnya, memberikan perlindungan tambahan pada bagian depan kendaraan. Sementara itu, underbody protection dirancang untuk melindungi bagian bawah mobil ketika melewati berbagai kondisi medan.

Ford Ranger Midnight Rebel di GAW 2026

Ford juga menyematkan fender flares yang membuat tampilan kendaraan terlihat lebih lebar. Adapun penggunaan ban All-Terrain (A/T) ditujukan untuk mendukung traksi dan grip di berbagai permukaan jalan.

Kombinasi aksesori tersebut menjadi pembeda utama Ranger Midnight Rebel sebagai edisi khusus.

"Melalui Ford Ranger Midnight Rebel, kami ingin mempresentasikan semangat Make Your Own Way, yaitu keberanian untuk menentukan pilihan dan menciptakan perjalanan dengan karakter masing-masing. Kami juga percaya bahwa pengalaman berkendara harus didukung oleh layanan yang dapat diandalkan, sehingga pelanggan dapat menikmati setiap perjalanan dengan lebih percaya diri dan tenang," ujar Regional Director RMA Indonesia, Scott McCormack, dikutip Minggu (29/11/2026).