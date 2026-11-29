BAW Perluas Jaringan di Indonesia, Siapkan 10 Diler hingga Akhir Tahun

BAW Perluas Jaringan di Indonesia, Siapkan 10 Diler hingga Akhir Tahun

TANGERANG – BAW Automobile Trading Indonesia menargetkan memiliki 10 diler di Indonesia hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kehadiran merek otomotif tersebut di pasar nasional sekaligus memperluas akses konsumen terhadap layanan penjualan dan purnajual.

1. Target 10 Diler

Diketahui, BAW merupakan brand asal China yang baru masuk ke Indonesia pada Juli 2026, tepatnya pada ajang GIIAS. Kehadiran BAW menambah panjang daftar brand otomotif asal China di Indonesia.

Saat ini, BAW Indonesia telah mengoperasikan empat diler dengan fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts). Jaringan tersebut berlokasi di Pluit, Bekasi, Surabaya, dan Batam.

Melalui fasilitas 3S, konsumen dapat mengakses layanan penjualan, perawatan kendaraan, serta ketersediaan suku cadang dalam satu tempat. Selain itu, BAW memiliki showroom penjualan di kawasan Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Pengembangan jaringan diler tersebut juga dilakukan menjelang dimulainya pengiriman unit BAW M8 kepada konsumen pada Desember 2026. Perusahaan menyiapkan dukungan layanan purnajual yang mencakup perawatan kendaraan dan ketersediaan suku cadang.

Untuk memperluas jangkauan layanan, BAW Indonesia juga berencana menjalin kerja sama dengan bengkel-bengkel rekanan di wilayah Jabodetabek. Kolaborasi ini diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam mendapatkan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan.

President Director PT BAW Automobile Trading Indonesia, Tang Youhu, mengatakan pengembangan jaringan diler dan layanan purnajual menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat eksistensinya di Indonesia.