Tampil Beda, Yamaha Filano dan Fazzio Modifikasi Mejeng di IMOS 2026

TANGERANG - Yamaha Grand Filano dan Fazzio tampil dengan wajah berbeda di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Kedua skutik tersebut mendapat sentuhan modifikasi dengan konsep yang terinspirasi dari gaya hidup dan karakter pengendaranya.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Yamaha Grand Filano berkelir biru muda dengan aksen merah-putih dan grafis nomor 7. Modifikasi tersebut mengusung gaya balap retro yang terinspirasi dari budaya hot rod Amerika.

Konsep tersebut merupakan hasil kolaborasi bertajuk The New Way of Kustom Kulture yang mempertemukan desain modern klasik Grand Filano dengan karakter Von Dutch. Proses pengerjaannya dipercayakan kepada Gashakon, bengkel modifikasi asal Bandung yang didirikan Imam Abrahams.

Secara keseluruhan, terdapat enam unit Grand Filano yang dimodifikasi dengan mengolah tipografi khas Von Dutch, pinstriping atau garis dekoratif halus, serta grafis yang terinspirasi dari dunia balap.

Unit yang dipamerkan di IMOS 2026 menggunakan warna dasar biru muda. Aksen merah-putih mengikuti lekuk bodi hingga bertemu grafis nomor 7 dalam lingkaran merah di panel samping. Sementara itu, jok berwarna putih melengkapi tampilan bernuansa balap retro tersebut.

Grafis serupa juga diaplikasikan pada kaus lengan panjang berwarna putih yang menjadi bagian dari koleksi pakaian terbatas hasil kolaborasi.

Empat dari enam unit Grand Filano modifikasi tersebut mengangkat karakter kota berbeda, yakni kreativitas Bandung, ambisi Jakarta, semangat kepahlawanan Surabaya, dan jiwa seni Bali. Unit-unit itu dijadwalkan dipamerkan di gerai utama Von Dutch di kota yang diwakilinya.

Yamaha Grand Filano hybrid modifikasi di IMOS 2026

“Grand Filano Hybrid yang kini juga sudah menjadi wadah bagi anak muda untuk berekspresi merupakan salah satu alasan mengapa kita berkolaborasi dengan Von Dutch yang punya karakter berani dan menjadi akar kustom kulture sehingga dapat memperluas eksplorasi gaya Grand Filano Hybrid dan harapannya bisa menjadi inspirasi para konsumen untuk lebih percaya diri dengan gaya apapun,” ungkap Manager Branding & Promotion, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Erica Puspasari, dikutip Minggu (29/11/2026).

"Kolaborasi ini juga membuktikan bahwa Grand Filano Hybrid dapat mendukung segala gaya dan passion para pengendaranya lewat modifikasi bergaya American Hot Rod ini," tuturnya.

Selain Grand Filano, Yamaha menampilkan skutik modifikasi melalui kolaborasi Yamaha Classy dengan Dendy Darman. Proyek bertajuk Waventure tersebut mengangkat perjalanan bermotor sebagai cara untuk menjelajah, mengekspresikan diri, serta mengenal orang dan tempat baru.