Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Insentif Motor Listrik Belum Cair, Ini Kata Wamenperin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |21:05 WIB
Insentif Motor Listrik Belum Cair, Ini Kata Wamenperin
Insentif Motor Listrik Belum Cair, Ini Kata Wamenperin (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memberikan insentif untuk pembelian motor listrik. Namun, hingga kini kebijakan tersebut masih belum terealisasi. 

1. Tunggu PMK

Diketahui, insentif tersebut rencana diterapkan pada September 2026. Namun, hingga kini, kebijakan tersebut belum juga bergulir. 

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif. 

“Saya kira komitmen pemerintah melihat situasi yang seperti sekarang, rasanya tahun ini ya. Tapi kita tunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan-red). Kita tunggu Pak Wamenkeu yang baru, yang pasti kan sudah diketok oleh pemerintah. Tinggal apakah bisa direalisasikan secepatnya,” katanya di Tangerang, Kamis (24/9/2026). 

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemberian insentif hingga 1 juta unit sepeda motor listrik. Besaran insentif yang direncanakan mencapai Rp3 juta per unit kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/15/3242565/motor_listrik_vinfast_evo-w5qo_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Percepat Transisi Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/15/3226791/yadea_velax-wcph_large.jpg
Harga Motor Listrik Yadea yang Dipakai Wapres Gibran Blusukan di Asmat Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/15/3226171/gibran_naik_motor_listrik-p7jR_large.jpg
Momen Gibran Naik Motor Listrik saat Kunjungan ke Papua, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/15/3226166/motor_listrik-pc0O_large.jpg
Insentif Motor Listrik Ditunda hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/15/3217045/yadea_osta_p-ijaT_large.jpg
Sekali Cas, Motor Listrik Yadea Tempuh Jarak hingga 150 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/15/3212212/maka_cavalry-Zs7k_large.jpg
4 Rekomendasi Motor Listrik yang Bisa Jarak Jauh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement