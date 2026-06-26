Harga Motor Listrik Yadea yang Dipakai Wapres Gibran Blusukan di Asmat Papua Selatan

Harga Motor Listrik Yadea yang Dipakai Wapres Gibran Blusukan di Asmat Papua Selatan (Dok Yadea)

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan motor listrik saat blusukan ke wilayah Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Motor listrik yang menyita perhatian tersebut adalah Yadea Velax H. Lalu, berapa harga motor listrik tersebut?

1. Yadea Velax

Yadea Velax H ditenagai motor listrik berkapasitas 2.000 watt. Baterai yang disematkan adalah lithium berkapasitas 72V 30Ah.

Motor listrik ini sudah dibekali sejumlah fitur modern. Fitur itu antara lain smart unlock, konektivitas aplikasi, GPS tracking, dan pembaruan OTA (Over The Air).

Selain Velax H, Yadea menghadirkan dua varian lainnya dalam keluarga Velax Series, yaitu Velax E dan U.

Velax E hadir dengan baterai Graphene, sementara Velax U menjadi varian tertinggi dengan teknologi Double Lithium Battery, performa motor yang lebih besar, serta kemampuan jelajah yang lebih jauh.