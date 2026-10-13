Hampir 9 Ribu Unit Omoda 5 Kena Recall di Malaysia, Ini Respons Chery Indonesia

Hampir 9 Ribu Unit Omoda 5 Kena Recall di Malaysia, Ini Respons Chery Indonesia (Dok Okezone)

JAKARTA - Chery Sales Indonesia merespons penarikan kembali (recall) Omoda 5 imbas as roda belakang lepas di Malaysia. Chery Indonesia mengimbau pemilik Indonesia untuk mengunjungi bengkel resmi untuk memeriksa kendaraannya.

1. Respons Chery Indonesia

Chery Indonesia telah mengetahui program recall Omoda 5. Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Chery global.

“Kami telah menerima informasi mengenai program recall yang dikeluarkan oleh Chery Auto Malaysia terkait insiden Omoda 5. Kami terus berkoordinasi dan menunggu hasil investigasi dari Chery global," demikian pernyataan Chery Indonesia, Selasa (13/10/2026).

Chery Indonesia menyatakan insiden serupa. Meski begitu, pemilik Omoda 5 di Indonesia diimbau memeriksakan kendaraannya.

"Hingga saat ini, kami belum menerima laporan insiden serupa di Indonesia. Namun untuk memberikan rasa tenang, bagi konsumen yang ingin memeriksakan kendaraanya dapat menghubungi Customer Care atau langsung mengunjungi bengkel resmi Chery Indonesia,” katanya.

Diketahui, Chery Malaysia menarik kembali 8.878 unit Omoda 5 imbas lepasnya as roda belakang. Peristiwa itu terjadi di Johor Baru.

Chery Malaysia mengungkapkan, insiden tersebut melibatkan Omoda 5 model tahun 2023 dan tidak menyebabkan cedera. Menurut produsen mobil yang berbasis di Wuhu tersebut, mereka segera memulai penyelidikan bersama Departemen Transportasi Jalan Malaysia.

Menurut laporan Car News China, penyelidikan mengungkap beberapa titik las pada trailing arm as roda belakang tidak memiliki kekuatan yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko keretakan atau kerusakan di bawah kondisi ekstrem. Chery juga menyampaikan bahwa model dengan desain tersebut sudah tidak diproduksi lagi.