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Chery Recall Hampir 9 Ribu Unit Omoda C5 Imbas As Roda Belakang Lepas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |16:30 WIB
Chery Recall Hampir 9 Ribu Unit Omoda C5 Imbas As Roda Belakang Lepas
Chery Recall Hampir 9 Ribu Unit Omoda C5 Imbas As Roda Belakang Lepas (X/@kamaghul)
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JAKARTA - Chery Malaysia menarik kembali (recall) hampir 9 ribu unit Omoda 5 imbas as roda belakang terlepas. Ini adalah kali kedua Omoda 5 mengalami masalah tersebut. 

1. Omoda 5 Kena Recall

Crossover Omoda 5 buatan Chery mengalami insiden as roda belakang yang terlepas sepenuhnya saat dikendarai. Peristiwa ini terjadi di Johor Bahru, Malaysia. 

Ironisnya, insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, yang memaksa Chery untuk menarik kembali model tersebut pada 11 Oktober 2026. 

Pihak Chery mengungkapkan, insiden tersebut melibatkan Omoda 5 model tahun 2023 dan tidak menyebabkan cedera. Menurut produsen mobil yang berbasis di Wuhu tersebut, mereka segera memulai penyelidikan bersama Departemen Transportasi Jalan Malaysia. 

Melansir Car News China, Senin (12/10/2026), penyelidikan mengungkap beberapa titik las pada trailing arm as roda belakang tidak memiliki kekuatan yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko keretakan atau kerusakan di bawah kondisi ekstrem. Chery juga menyampaikan bahwa model dengan desain tersebut sudah tidak diproduksi lagi.

Chery Malaysia kemudian menarik kembali 8.878 unit Omoda 5 guna memeriksa komponen terkait dan menggantinya secara gratis jika diperlukan. Chery juga menyatakan melakukan pemeriksaan serupa untuk kendaraan produksi tahun 2023 di pasar luar negeri lainnya. 

Sementara itu, Departemen Transportasi Jalan Malaysia menangguhkan Persetujuan Tipe Kendaraan untuk Omoda 5. Hal ini berarti pendaftaran baru untuk model tersebut dibatasi hingga penyelidikan teknis selesai.

 

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Topik Artikel :
Mobil Chery Chery OMODA 5 Chery
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