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Penjualan Mobil di Indonesia pada September 2026 Turun Tipis Jadi 79.540 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |19:37 WIB
Penjualan Mobil di Indonesia pada September 2026 Turun Tipis Jadi 79.540 Unit
Ilustrasi.
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JAKARTA - Penjualan mobil nasional pada September 2026 turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan wholesales (pabrik ke diler) tercatat sebanyak 79.540 unit.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales pada September 2026 terkoreksi 2,7 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 81.757 unit.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penjualan pada September 2026 melonjak 28,1 persen dari capaian September 2025 yang sebanyak 62.090 unit.

Sementara itu, penjualan ritel (diler ke konsumen) juga mengalami penurunan secara bulanan. Pada September 2026, penjualan ritel tercatat sebanyak 81.243 unit atau turun 2,6 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 83.421 unit.

Secara tahunan (year-on-year), penjualan ritel September 2026 tumbuh 27,4 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 63.766 unit.

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