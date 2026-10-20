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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Robot Humanoid Chery Siap Meluncur, Gabungkan Teknologi Mobil Pintar dengan Robot

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:04 WIB
Robot Humanoid Chery Siap Meluncur, Gabungkan Teknologi Mobil Pintar dengan Robot
Robot Humanoid Chery Siap Meluncur, Gabungkan Teknologi Mobil Pintar dengan Robot (Dok Aimoga)
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JAKARTA - Perusahaan robotika berbasis AI yang menjalin kerja sama dengan Chery, Aimoga, bakal meluncurkan robot humanoid berbasis keluarga. Robot humanoid Mobo itu dilengkapi fitur interaksi suara, pengenalan objek secara visual, pengingat jadwal, dan memori jangka panjang. 

Robot humanoid itu dikembangkan memanfaatkan sistem Research and Development (R&D) global Chery Group.  Aimoga membangun 31 laboratorium R&D internal yang berfokus pada berbagai teknologi, seperti kontrol gerak dan persepsi cerdas. Dukungan ini menjadi bagian dari sinergi teknologi otomotif dan robotika yang dikembangkan Aimoga. 

“Dengan dukungan kapabilitas R&D Chery dan integrasi teknologi otomotif dengan robotika, Aimoga menghadirkan Mobo sebagai robot humanoid pendamping keluarga yang dirancang untuk menemani aktivitas sehari-hari lintas generasi,” kata President of Aimoga Robotics, Zhang Guibing, dalam keterangan perusahaan, dikutip Selasa (20/10/2026).

Mobo sebelumnya diperkenalkan dalam World Robot Conference dan World Manufacturing Convention. Model itu akan menunjukkan potensi robot humanoid dalam mendukung komunikasi, interaksi, dan rutinitas sehari-hari anggota keluarga dari berbagai lintas generasi.

Mobo dilengkapi fitur interaksi suara, pengenalan objek secara visual, pengingat jadwal, dan memori jangka panjang. Kemampuan ini memungkinkan Mobo membahas objek di sekitarnya, mengingatkan pengguna tentang aktivitas yang telah direncanakan, serta menindaklanjuti percakapan sebelumnya. 

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Topik Artikel :
AiMOGA Chery Robot Humanoid robot
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