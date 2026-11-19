Robot Berkaki Empat Buatan Chery Dibekali 13 Motor, Bisa Apa Saja?

Robot berkaki empat buatan Chery ini dibekali 13 motor sehingga terasa seperti natural (Foto: Chery)

JAKARTA - Perkembangan teknologi robotika membuat kemampuan robot semakin beragam. Salah satunya terlihat pada Argos, robot berkaki empat (quadruped robot) besutan Aimoga, yang menjalin kerja sama strategis dengan Chery. Argos dikembangkan dengan 13 compact joint motors untuk mendukung berbagai gerakan.

Robot ink tidak hanya dirancang untuk berjalan. Argos juga mampu melakukan sejumlah gerakan ekspresif, mulai dari menoleh, meregangkan tubuh, hingga berjabat tangan.

Kemampuan tersebut didukung sistem keseimbangan otomatis (autonomous balance) yang memungkinkan Argos mempertahankan keseimbangan saat melakukan berbagai aksi. Dengan bekal tersebut, robot ini dirancang sebagai pendamping bergerak (mobility companion), termasuk untuk kebutuhan hiburan dan interaksi.

Salah satu kemampuan Argos terdapat pada action library yang menyediakan beragam pilihan gerakan. Dalam kategori gerakan dasar, robot ini dapat berdiri (stand), berbaring (lie down), dan duduk (sit). Tidak hanya itu, Argos bisa menoleh (turn head), menggoyangkan pinggul (wiggle hips), meregangkan tubuh (stretch), hingga melakukan gerakan menyerupai push-up (do push-ups).

Robot berkaki empat ini bahkan dapat berjabat tangan (shake hands) dan melompat. Berbagai gerakan tersebut menjadi bagian dari variasi aksi yang dapat ditampilkan Argos ketika berinteraksi dengan pengguna.

Kemampuan mobilitas dan gerakan tersebut ditunjang 13 compact joint motors. Komponen ini mendukung fleksibilitas pergerakan sehingga Argos dapat melakukan berbagai aksi, mulai dari gestur sederhana hingga gerakan yang lebih dinamis.

Selain itu, Argos dilengkapi wide-angle camera untuk memberikan cakupan visual yang lebih luas. Fitur tersebut melengkapi kemampuan mobilitas dan interaksi yang dimiliki robot berkaki empat tersebut.