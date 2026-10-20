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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kolaborasi Otomotif dan AI, Aimoga Pamer 4 Robot Pintar Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |10:59 WIB
Kolaborasi Otomotif dan AI, Aimoga Pamer 4 Robot Pintar Baru
Kolaborasi Otomotif dan AI, Aimoga Pamer 4 Robot Pintar Baru (Dok)
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JAKARTA - Perusahaan robotika berbasis AI yang berkolaborasi strategis dengan Chery, Aimoga, memamerkan deretan robot terbaru. Robot berbasis AI itu adalah robot humanoid hingga robot perawat. 

Argos yang merupakan robot berkaki empat (quadruped robot); Mornine, robot humanoid; Intelligent Security Robot; Robotics Nurse; serta teknologi Brain-Computer Interface (BCI) berupa kursi roda yang dikendalikan melalui sinyal otak. Deretan robot pintar itu dipamerkan di Chery International User Summit 2026 pada 19-23 Oktober 2026 di Wuhu, China. 

Direktur Aimoga Indonesia, Yuri Yin, menjelaskan pengembangan robotika membutuhkan perpaduan antara kapabilitas teknologi dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. 

"Melalui sinergi teknologi otomotif dan robotika, kami terus mengeksplorasi solusi yang mengutamakan efisiensi, keamanan, dan keandalan, sekaligus mendukung kolaborasi antara manusia dan teknologi,” ujar Yuri Yin, dikutip Selasa (20/10/2026). 

Robot Argos mengintegrasikan kemampuan persepsi, mobilitas, dan kontrol gerak untuk mendukung pergerakan di lingkungan fisik. Sementara Mornine menggabungkan AI dan kemampuan memahami lingkungan melalui berbagai input sensor (multimodal perception) untuk mendukung interaksi manusia-robot. 

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Topik Artikel :
Chery Robot Humanoid robot
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