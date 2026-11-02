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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chery Ekspansi ke Bisnis Robotika, Robot Humanoid Mobo Dilirik 10 Ribu Calon Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |15:49 WIB
Chery Ekspansi ke Bisnis Robotika, Robot Humanoid Mobo Dilirik 10 Ribu Calon Konsumen
Chery Ekspansi ke Bisnis Robotika, Robot Humanoid Mobo Dilirik 10 Ribu Calon Konsumen (Dok)
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JAKARTA – Perusahaan robotika yang dikembangkan Chery, Aimoga Robotics, membuka pemesanan awal (pre-order) global untuk robot humanoid pendamping keluarga bernama Mobo. Dalam tahap pemesanan awal tersebut, robot humanoid ini telah menarik sekitar 10 ribu calon konsumen.

1. Pemesanan Awal 

"Melalui sinergi industri otomotif dan robotika, kami berupaya memperkuat fondasi produksi massal dan memperluas penerapan robot di berbagai skenario,” ujar Executive Vice President Chery Auto sekaligus General Manager Aimoga Robotics, Zhang Guibing, dikutip Senin (2/11/2026).

Mobo pertama kali diperkenalkan secara global dalam ajang World Robot Conference pada Agustus 2026. Kemudian, dalam acara Aimoga Robotics Global Launch 2026, perusahaan menunjuk 35 pengguna sebagai Global User Experience Officers pertama untuk Mobo. Itu termasuk perwakilan dari Indonesia.

Dalam acara tersebut, Aimoga Robotics juga memperagakan sejumlah kemampuan Mobo. Robot humanoid itu dapat menjawab pertanyaan berbasis visual hingga melakukan interaksi melalui tarian.

Selain Mobo, Aimoga memiliki sejumlah robot humanoid lainnya, yakni Intelligent Security Robot, Robotic Nurse, Mornine, dan Argos. Produk-produk tersebut diperkenalkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manajemen lalu lintas cerdas, panduan layanan medis, penerimaan tamu, hingga penyediaan informasi.

Hingga kini, Aimoga telah menjual lebih dari 3.000 unit secara global. Produk-produknya juga telah diterapkan dalam lebih dari 100 skenario penggunaan. Sementara itu, produk dan layanan perusahaan telah menjangkau lebih dari 60 negara dan wilayah.

2. Otomotif dan Robotika

Aimoga menggabungkan teknologi dan kapabilitas industri otomotif dengan pengembangan robotika untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan produk, produksi, distribusi, hingga penerapan robot secara berkelanjutan.

 

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Topik Artikel :
Chery Robot Humanoid robot
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