Spesifikasi Changan Nevo Q05, SUV Listrik Rp300 Jutaan dengan Jarak Tempuh 426 Km

JAKARTA - Persaingan mobil listrik kini semakin ketat. Kini, banyak model mobil listrik yang dipasarkan di Tanah Air. Model beragam, mulai dari SUV, sedan, hatchback, city car, dengan rentang harga yang beragam pula.

Changan menawarkan model baru Changan Nevo Q05 di Indonesia. Changan Nevo Q05 meramaikan segmen SUV listrik dengan harga Rp300 jutaan.

1. Spesifikasi Changan Nevo Q05

Diketahui, Nevo merupakan sub brand dari Changan, yang menggandeng Indomobil Group dalam ekspansinya di Indonesia. Ini menjadi sub brand kedua Changan yang hadir di Tanah Air, setelah Deepal.

Q05 menjadi model perdana dari jajaran sub brand Nevo di Indonesia. Model tersebut hadir dalam 2 varian, yaitu Pro dan Max.

Secara dimensi, Changan Nevo Q05 memiliki panjang 4.435 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.600 mm, serta wheelbase 2.735 mm.

Changan Nevo Q05 dibekali motor listrik dengan tenaga maksimal mencapai 120 kW dan torsi hingga 190 Nm. Konsumsi energinya diklaim energi 12,9 kWh/100 km.

Model ini dapat menempuh jarak hingga 462 km dalam satu kali pengisian daya penuh (NEDC). Changan Nevo Q05 sudah mendukung fitur fast charging. Isi daya 30-80% diklaim hanya 15 menit, dengan isi daya selama 5 menit dapat menambah jarak hingga 100 km.

Pada bagian kabin, tersemat layar utama 14,6 inci dan instrument cluster digital 10,17 inci. Model ini ditenagai chip otomotif MT8675 7 nm.

Terdapat 27 ruang penyimpanan di kabin, termasuk 'hidden storage' 90 liter. Kapasitas bagasinya mencapai 540 liter, yang bisa diperluas hingga 1.380 liter.

Model ini juga sudah memiliki panoramic roof ukuran 1,8 m² dan ventilasi kursi pengemudi dengan 6-way power adjustment. Tersemat pula sistem NVH dengan 67 peredam suara untuk kabin yang senyap dan 50W wireless charging.

Model ini juga memiliki sejumlah fitur, seperti Voice control without wake-up dengan Bahasa Indonesia, Apple CarPlay, dan Android Auto, Bluetooth Key & mobile app remote control.