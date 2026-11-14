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Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 12 Ribu Unit pada Oktober 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |20:42 WIB
Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 12 Ribu Unit pada Oktober 2026, Ini Model Terlaris
Daihatsu mencatat 12 ribu penjualan ritel pada Oktober 2026.
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JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan ritel sebanyak 12.095 unit pada Oktober 2026. Separuh dari penjualan tersebut berasal dari Gran Max Series.

Sepanjang Oktober 2026, penjualan ritel (diler ke konsumen) Gran Max Series sebanyak 6.147 unit, terdiri atas 5.085 unit Gran Max Pick Up dan 1.062 unit Gran Max Minibus.

Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 51 persen dari total penjualan Daihatsu pada Oktober 2026.

Pada lini kendaraan penumpang, penjualan ritel Terios sebanyak 1.305 unit. Jumlah ini naik 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara lini low cost green car (LCGC) yaitu Ayla dan Sigra naik tipis pada Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ayla mencatatkan penjualan ritel sebanyak 1.005 unit dan Sigra laku terjual 2.744 unit.

Sementara itu, secara kumulatif sejak Januari hingga Oktober 2026, penjualan ritel Daihatsu tembus 121.471 unit. Ini menempatkan Daihatsu berada di posisi nomor dua brand terlaris.

Secara kumulatif, penjualan ritel LCGC Daihatsu sebanyak 36.459 unit. Jumlah ini berkontribusi sekitar 30 persen dari total penjualan ritel Daihatsu.

"Di Daihatsu sendiri, penjualan ritel hingga bulan Oktober mencapai sekitar 121.471 unit, atau mengalami kenaikan 8 persen dibanding tahun lalu," ujar Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, Sabtu (14/11/2026).

Secara kumulatif pada Januari-Oktober 2026, total penjualan ritel secara nasional mencapai 758 ribu unit. Jumlah itu naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

 

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