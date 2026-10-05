Penjualan Ritel Daihatsu Naik 10% Tembus 37 Ribu Unit pada Kuartal 3 2026, Gran Max Series Terlaris

Penjualan Ritel Daihatsu Naik 10% Tembus 37 Ribu Unit pada Kuartal 3 2026, Gran Max Series Terlaris (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan ritel Daihatsu pada kuartal 3 2026 mencapai 37.167 unit. Jumlah itu naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 33.618 unit.

1. Penjualan Naik

Pada periode Juli-September itu, terdapat 3 model utama yang berkontribusi sekitar 90% dari total penjualan Daihatsu pada periode tersebut. Ketiganya adalah Gran Max Series, LCGC Daihatsu, dan Terios.

Selama periode itu, Gran Max Series mencatat penjualan sebanyak 19.082 unit. Jumlah itu naik 11% dibandingkan kuartal 3 tahun 2025 yang mencapai 17.148 unit. Kontribusi Gran Max Series mencapai sekitar 51% dari total penjualan Daihatsu.

Pada periode yang sama, LCGC Daihatsu yang terdiri atas Daihatsu Ayla dan Sigra membukukan penjualan sebanyak 11.023 unit. Jumla itu tumbuh 9% dibandingkan tahun lalu sebesar 10.101 unit.

Daihatsu Sigra (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Kedua model tersebut berkontribusi sekitar 30% terhadap total penjualan Daihatsu pada kuartal 3 2026.

Sementara Terios mencatat penjualan sebanyak 3.847 unit pada kuartal 3 tahun ini. Jumlah itu naik 6% dibandingkan Kuartal 3 2025 sebanyak 3.633 unit. Terios berkontribusi 10% terhadap

penjualan total Daihatsu.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, mengatakan tren pertumbuhan penjualan Daihatsu mengalami kenaikan pada 3 bulan terakhir hingga September.

“Penjualan ritel Daihatsu pada kuartal 3 2026 mencapai 37.167 unit, tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Daihatsu," kata Rokky, dikutip Senin (5/10/2026).