Naik 9,1%, Penjualan Ritel Daihatsu hingga Agustus 2026 Nyaris 100 Ribu Unit

Naik 9,1%, Penjualan Ritel Daihatsu hingga Agustus 2026 Nyaris 100 Ribu Unit (Dok Daihatsu)

JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan ritel (diler ke konsumen) nyaris 100 ribu unit hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

1. Penjualan Tembus 97 Ribu

Hingga periode tersebut, Daihatsu membukukan penjualan retail sebanyak 97.059 unit. Jumlah ini meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 88.944 unit.

Hingga Agustus 2026, Daihatsu mencatatkan market share sebesar 16,3%. Pencapaian ini sekaligus membuat Daihatsu menempati peringkat kedua secara nasional.

2. Penjualan Agustus 2026

Pada Agustus 2026, Daihatsu mencatatkan penjualan ritel 12.100 unit. Kontribusi terbesar berasal dari Gran Max Series yang mencakup Gran Max pickup dan Gran Max minibus. Kedua model ini mencatatkan total penjualan 5.944 unit atau sekitar 49% dari keseluruhan penjualan Daihatsu pada Agustus 2026.

Selanjutnya, LCGC Series yang terdiri atas Sigra dan Ayla, mencatatkan penjualan sebanyak 3.693 unit. Jumlah itu berkontribusi sekitar 31% dari total penjualan Agustus 2026.

Sementara itu, Terios berkontribusi sebanyak 1.315 unit atau sekitar 11%. Posisi itu diikuti All New Xenia sebanyak 619 unit, Luxio 252 unit, Rocky Series sebanyak 266 unit yang terdiri dari Rocky dan Rocky Hybrid, serta Sirion sebanyak 11 unit.