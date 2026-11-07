Jeep Wrangler Rubicon Edisi Khusus 85 Tahun Meluncur di Indonesia, Cuma 17 Unit

Jeep Wrangler Edisi Khusus 85 Tahun Meluncur di Indonesia, Cuma 17 Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Jeep Wrangler Rubicon edisi khusus 85th anniversary meluncur di Indonesia. Jeep Wrangler Rubicon edisi khsus itu hanya tersedia 17 unit.

1. Jeep Wrangler Rubicon Edisi Khusus 85 Tahun

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, menjelaskan Jeep dikenal selalu menghadirkan berbagai edisi spesial dengan karakter dan keunikan. Ia menyebutkan, sepanjang 2026, terdapat 12 special edition yang dihadirkan secara global.

"Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan dua di antaranya, termasuk Wrangler 85th Anniversary Edition. Tentu menjadi kebanggaan bagi kami dapat membawa edisi spesial ini ke Indonesia. Melalui kehadiran Wrangler 85th Anniversary Edition, kami ingin menghadirkan bagian dari perayaan bersejarah Jeep kepada para penggemar di Indonesia, sekaligus menawarkan pengalaman kepemilikan yang lebih eksklusif melalui berbagai detail khusus yang membedakannya,” ujar Ario Soerjo di Tangerang, Sabtu (7/11/2026).

Jeep Wrangler Rubicon Edisi KhusuS 85 tahun (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition hadir dengan desain interior menggunakan Tartan Seat Inserts, yakni motif tartan dengan kombinasi warna beige, hitam, dan coklat pada bagian jok. Motif senada juga dihadirkan melalui Plaid Dashboard Cover.

Eksklusivitas edisi ini juga terlihat melalui berbagai detail khusus. Identitas 85th Anniversary hadir melalui 85th Anniversary Medallion pada tuas transmisi, 85th Anniversary Metal Plaque pada pintu belakang, serta Grille Metal Plaque pada area cup holder yang terinspirasi dari desain grille ikonik Jeep.