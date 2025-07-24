Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jeep Wrangler Willys ‘41 Dibanderol Rp2,4 Miliar, Cuma Ada 6 Unit di Indonesia

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |19:06 WIB
Jeep Wrangler Willys '41 Dibanderol Rp2,4 Miliar, Cuma Ada 6 Unit di Indonesia
Jeep Wrangler Willys ‘41 Dibanderol Rp2,4 Miliar, Cuma Ada 6 Unit di Indonesia (Sagita)
TANGERANG - PT Indomobil National Distributor resmi meluncurkan Jeep Wrangler ‘41 Willys 4-Door Edition dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada Rabu (23/7/2025). Mobil tersebut dibanderol Rp2,4 miliar dan cuma tersedia 6 unit di Indonesia. 

1. Jeep Wrangler '41 Willys

“Kehadiran Jeep Willys merupakan sebuah penghormatan terhadap warisan DNA Jeep. Dengan hanya enam unit yang tersedia, ini adalah kesempatan langka untuk memiliki bagian dari sejarah otomotif dunia,” katanya saat peluncuran di arena GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025).

Sementara itu, COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo menambahkan kehadiran model ini juga menjadi representasi antara sejarah dan inovasi.

“Peluncuran Jeep Wrangler ‘41 Willys 4-Door Edition menjadi sorotan utama. Model ini menghadirkan kombinasi sempurna antara kapabilitas dan sejarah,” ujarnya.

Mobil ini dirancang untuk tetap mempertahankan DNA klasiknya yakni, tangguh, minimalis, dan otentik.

2. Spesifikasi Jeep Wrangler Willys '41

Selain itu, mobil ini menyimpan fitur off-road untuk melintasi berbagai medan ekstrem, mulai dari Tru-LokⓇ axle lockers, electronic sway bar disconnect, hingga Dana full-float rear axle. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi ban off-road 32 inci dan velg hitam 17 inci.

Sementara interiornya dirancang premium dengan lapisan Nappa Leather, dipadukan dengan fitur-fitur modern seperti stealth antenna, Gorilla Glass windshield, hingga layar sentuh 12,3 inci UconnectⓇ 5.

 

