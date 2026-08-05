Dibanderol Rp2,49 Miliar, Jeep Wrangler Rubicon Edisi Khusus Ludes Terjual

TANGERANG - Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition melantai di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Ini merupakan edisi khusus dari mobil offroad ikonik tersebut.

Model tersebut sekaligus menjadi perayaan 85 tahun Jeep. Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition hadir dengan stok terbatas. Namun, tak disebutkan berapa jumlahnya.

Untuk harganya, Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition dipasarkan mulai dari Rp2,499 miliar (OTR Jakarta).

"Merayakan 85 tahun Jeep merupakan momen yang sangat istimewa bagi kami. Selama lebih dari delapan dekade, Jeep terus membangun warisannya sebagai ikon SUV yang identik dengan ketangguhan, karakter autentik, dan semangat kebebasan yang terus hidup hingga saat ini," kata Chief Operating Officer Jeep Indonesia, Ario Soerjo, di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026).

Ia mengungkapkan, Jeep Wrangler Rubicon edisi khusus itu mendapatkan sambutan positif dari pengunjung GIIAS. Pasalnya, model tersebut sudah ludes dipesan.

"Sambutan luar biasa terhadap Jeep Wrangler Rubicon Whitecap Edition yang telah terjual habis semakin memperkuat optimisme kami terhadap antusiasme pasar Indonesia. Perayaan ini tentu belum berhenti di sini," ucapnya.

Sementara itu, pihaknya juga menyiapkan model edisi khusus perayaan 85 tahun Jeep.