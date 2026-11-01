Jeep Wrangler Rubicon 4-Door Punya Warna Baru, Cuma Ada 2 Unit

Jeep Wrangler Rubicon 4-Door Punya Warna Baru, Cuma Ada 2 Unit(Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Jeep Indonesia menghadirkan Jeep Wrangler Rubicon 4-Door dengan warna baru, yakni Tuscadero. Jeep Wrangler Rubicon 4-Door warna Tuscadero hanya tersedia 2 unit di Indonesia tahun ini.

1. Jeep Wrangler Rubicon Tuscadero

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, mengungkapkan alasan warna tersebut dihadirkan pada Jeep Wrangler Rubicon 4-Door. Warna itu terinspirasi dari karakter Pinky Tuscadero dari sitkom Amerika era 1970-an, Happy Days. Warna ini membawa sentuhan nostalgia budaya pop ke dalam dunia otomotif.

“Jeep Wrangler selalu identik dengan kebebasan, bukan hanya dalam menjelajahi berbagai medan, tetapi juga dalam mengekspresikan karakter penggunanya. Melalui warna Tuscadero, kami ingin menghadirkan pilihan yang lebih berani dan ekspresif bagi konsumen Indonesia," ujar Ario Soerjo di Jakarta, dikutip Minggu (1/11/2026).

Jeep Wrangler Rubicon Tuscadero (Erha)

Ia menyebut, pihaknya meyakini setiap orang memiliki cara tersendiri dalam memaknai kebebasan. "Tuscadero menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut,” katanya.

Ternyata, ini bukan kali pertama Tuscadero dihadirkan pada Jeep Wrangler. Warna itu pertama kali digunakan pada Jeep Wrangler model tahun 2021 sebagai bagian dari palet warna eksterior yang dirancang untuk memberikan pilihan personalisasi yang lebih ekspresif.

Pada Jeep Wrangler Rubicon 4-Door, warna Tuscadero berpadu dengan desain khas Wrangler.

“Kami melihat warna sebagai salah satu cara bagi pelanggan untuk menjadikan kendaraan lebih personal. Melalui Tuscadero, Jeep Wrangler menawarkan pilihan tampilan yang berbeda bagi mereka yang ingin mengekspresikan gaya dan karakter masing-masing, dengan tetap mempertahankan desain ikonik serta kapabilitas yang menjadi ciri khas Wrangler,” tutur Ario.

Jeep Wrangler Tuscadero dibekali mesin 2.0L GMET4 DOHC TC with ESS yang menghasilkan tenaga maksimum 270 PS pada 5.250 rpm dan torsi maksimum 400 Nm pada 3.000–4.500 rpm. Tenaga itu dipadukan dengan transmisi otomatis 8-percepatan dan sistem penggerak Rock-Trac Active On-Demand 4x4.

Untuk menunjang kapabilitas off-road, Wrangler Rubicon dilengkapi 4:1 Transfer Case, 77.2:1 Crawl Ratio, Tru-Lok Front & Rear Locking Differentials, Electronic Front Sway Bar Disconnect, Performance Suspension, Heavy Duty Dana Full-Float Rear Axle, serta ban 32-inch Off-Road Tyres.