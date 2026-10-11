Wuling Aira ev Tampil Beda di IMX 2026, Ini Penampakannya

TANGERANG - Mobil listrik Aira ev tampil beda pada pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, pada 9-11 Oktober. Mobil listrik compact itu menjadi lebih berwarna.

1. Wuling Aira ev di IMX 2026

Wuling Motors mengungkap alasan menghadirkan Aira ev modifikasi pada IMX 2026. Hal itu untuk membuktikan kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari ekspresi personal dan perkembangan tren otomotif serta lifestyle.

“Kolaborasi bersama Otoproject dan SOVLO di IMX 2026 menunjukkan bahwa Wuling Aira ev memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan secara kreatif," ujar Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, di arena IMX 2026, dikutip Minggu (11/10/2026).

Ia melanjutkan, melalui kolaborasi ini, pihaknya ingin menghadirkan perspektif baru bahwa kendaraan listrik tidak hanya menawarkan teknologi dan kemudahan mobilitas, tetapi dapat menjadi bagian dari gaya hidup serta medium untuk mengekspresikan karakter penggunanya.

"Kami berharap unit kolaborasi ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk melihat Aira ev dari sisi yang lebih personal dan kreatif,” tutur Ricky Christian.

Wuling Aira ev di IMX 2026

Melalui kolaborasi ini, Wuling Aira ev mendapatkan sejumlah sentuhan modifikasi dan aksesoris. Pada sisi eksterior, Aira ev itu disematkan bodykit, karpet Carmat Maxmat Duraliner, Roofbox Adventure by Otorack, Crossbar Pro by Otorack, penggunaan velg HSR BSI berukuran 14 inci yang dipadukan dengan ban Accelera, serta perlindungan wrap mobil dari Autoglaze.

Sementara bagian interior Aira ev dilengkapi Mirror Dashcam Nexus, Bespoke Steering Wheel Cover, Door Lock Absorber, Headrest & Lumbar Cushion by Cicido, Tissue Holder Pro Series, Eyeglasses Clip with Card Holder Luxury Series, hingga Big Cup Holder. Perpaduan berbagai elemen tersebut memberikan tampilan yang lebih atraktif dengan tetap mempertahankan proporsi serta desain utama Wuling Aira ev.

“Bersama Wuling, kami mengeksplorasi karakter Aira ev melalui berbagai sentuhan modifikasi dan aksesori yang tidak hanya memperkuat tampilannya, tetapi juga menunjang kenyamanan dan kebutuhan berkendara sehari-hari," ujar CEO Otoproject, Martin.