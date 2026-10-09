Honda Accord Lawas Disulap Jadi Bergaya Balap, Ini Penampakannya

JAKARTA - Modifikasi mobil kini tak sekadar hobi untuk kalangan tertentu. Seluruh pihak bisa memodifikasi kendaraannya, bahkan pada model lawas sekalipun. Lebih dari itu, modifikasi memiliki potensi besar untuk mendorong nilai ekonomi nasional.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menjelaskan bahwa modifikasi bisa menjadi nilai tambah karena menghadirkan model yang lebih terpersonalisasi dan terbatas (limited edition).

"Bukan hanya sebagai ajang pameran festival, tapi juga sesuatu yang bisa mendorong nilai ekonomi. Jadi modifikasi otomotifnya menurut saya adalah sesuatu yang mempersiapkan diri untuk market masa depan," ucapnya di arena IMX 2026, ICE BSD, Tangerang, Jumat (9/10/2026).

"Tapi, high value added products di dunia otomotif adalah yang teman-teman lakukan di sini. Karena semua orang pengen memiliki sesuatu yang personalized, sesuatu yang limited edition, sesuatu yang hanya kita yang punya," tambahnya.

Ia pun menambahkan bahwa karya modifikator Indonesia sudah diakui di kancah internasional.

"Indonesia itu bukan cuman modif-modif di bengkel doang. Tapi kita sudah ada banyak sekali builders, car builders, yang setiap delegasi datang dari Itali, dari Jepang, semuanya melihat Indonesia, Indonesia ada beginian," ucap Irene Umar.

Sementara itu, Director R&D Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), Oktovianus Kasmara, menilai semua orang bisa melakukan modifikasi tanpa terbatas kalangan tertentu. Mobil keluaran lawas sekalipun bisa disulap menjadi jauh lebih menarik melalui proses modifikasi yang tepat.

"Semua bisa modifikasi. Kita mau edukasi cat itu apa, cara ngecat seperti apa. Tim kita ready buat siapapun yang nanya. Kita kasih tahu prosesnya kayak gimana, caranya seperti apa, kita bantu semua," tuturnya.