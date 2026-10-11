Tren Modifikasi Mobil Kian Berkembang, Lebih Kreatif hingga Fleksibel

TANGERANG - Tren modifikasi di dunia otomotif terus berkembang. Kini modifikator lebih kreatif hingga fleksibel dalam mendandani mobilnya.

1. Tren Modifikasi

Project Director & Research and Development (RnD) MaxDecal, Nofian Hendra, menilai perkembangan penggunaan sticker dan wrap di Indonesia berkembang sangat pesat.

Konsumen kini tidak hanya mencari perubahan warna, tapi juga mengejar unsur personalisasi, desain unik, finishing premium, serta material yang mampu memberikan karakter berbeda.

"Tren modifikasi saat ini semakin mengarah ke konsep yang lebih kreatif dan fleksibel. Karena itu, material seperti printable wrap film memiliki potensi yang sangat besar," katanya di arena IMX 2026, di ICE BSD Tangerang, dikutip Minggu (11/10/2026).

Ia melanjutkan, hal ini karena memungkinkan pengguna membuat desain yang benar-benar sesuai dengan identitas dan karakter mereka sendiri.

"Wrap bukan lagi sekadar mengganti warna kendaraan, tetapi sudah menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas pemilik kendaraan," tutur Nofian Hendra.

Tren modifikasi di IMX 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Dengan melihat tren itu, pihaknya menghadirkan teknologi teknologi vehicle wrap dan pelindung bodi terkini dengan meluncurkan 9600 Printable Evolution Wrap Film Series. Stiker itu digunakan pada Honda NSX Silver yang dipajang di booth.

Seri ini dikembangkan untuk memberikan ruang kreasi warna yang lebih luas. Selain iti, ini bisa memangkas waktu proses aplikasi untuk mewujudkan rancangan visual kendaraan.

"Di IMX 2026, kami menghadirkan rilis spesial MaxDecal 9600 Printable Evolution Wrap Film Series sebagai salah satu produk yang menjadi highlight. Keunggulan utamanya adalah hadir dengan karakter printable. Seri ini dirancang untuk memberikan ruang kreativitas warna lebih luas sekaligus proses lebih cepat dalam mewujudkan desain sesuai kebutuhan pelanggan," ujar Nofian Hendra.