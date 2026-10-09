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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Buka Pameran IMX 2026, Wamen Ekraf Ungkap Potensi Industri Modifikasi Otomotif

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |14:29 WIB
Buka Pameran IMX 2026, Wamen Ekraf Ungkap Potensi Industri Modifikasi Otomotif
Wamen Ekraf Irene Umar membuka ajang pameran modifikasi otomotif IMX 2026.
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JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf), Irene Umar, menyebutkan modifikasi otomotif dapat mendorong nilai ekonomi. Modifikasi bisa menghadirkan nilai tambah di industri.

Hal itu diungkapkan Irene Umar saat pembukaan pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 di ICE BSD Tangerang, Jumat (9/10/2026).

"Bukan hanya sebagai ajang pameran festival, tapi juga sesuatu yang bisa mendorong nilai ekonomi. Jadi modifikasi otomotifnya menurut saya adalah sesuatu yang mempersiapkan diri untuk market masa depan," katanya.

Modifikasi bisa menjadi nilai tambah karena menghadirkan model yang lebih personalisasi dan terbatas.

"Tapi, high value added products di dunia otomotif adalah yang teman-teman lakukan disini. Karena semua orang pengen memiliki sesuatu yang personalized, sesuatu yang limited edition, sesuatu yang hanya kita yang punya," ucapnya.

Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026.

Ia pun menyebutkan, modifikasi di Indonesia juga sudah diakui secara internasional tidak hanya sebatas hobi.

"Indonesia itu bukan cuman modif-modif di bengkel doang. Tapi kita sudah ada banyak sekali builders, car builders, yang setiap delegasi datang dari Itali, dari Jepang, semuanya melihat Indonesia, Indonesia ada beginian," ucap Irene Umar.

"Pengakuan modifikasi otomotif sebagai bagian dari ekonomi kreatif lahir dari kenyataan di lapangan. Kita melihat betapa besarnya potensi rekayasa dan personalisasi kendaraan yang dibuat anak bangsa," katanya.

 

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