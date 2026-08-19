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Dari Museum Joang 45, BMW Passato Modifikasi Karya Anak Bangsa Menuju Panggung Dunia SEMA Show 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |18:14 WIB
Dari Museum Joang 45, BMW Passato Modifikasi Karya Anak Bangsa Menuju Panggung Dunia SEMA Show 2026
Dari Museum Joang 45, BMW Passato Modifikasi Karya Anak Bangsa Menuju Panggung Dunia SEMA Show 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - BMW Passato yang merupakan modifikasi hasil karya anak bangsa akan mentas di ajang otomotif dan modifikasi paling bergengsi di dunia yakni SEMA Show 2026. 

1. BMW Passato

BMW Passato itu dilepas dari Museum Joang 45 Jakarta untuk menuju pentas modifikasi dunia SEMA Show 2026 yang digelar di  Las Vegas Convention Center, Nevada, Amerika Serikat, pada 3-6 November 2026. 

BMW Passato merupakan hasil kolaborasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI). NMAA-IMI SEMA Project 2026 ini juga berkolaborasi dengan Passato Garage yang merupakan pemilik dari kendaraan modifikasi ini.

Acara pelepasan ini dihadiri sejumlah tokoh, yaitu Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, Founder NMAA dan Direktur Modifikasi IMI, Andre Mulyadi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Frits Novianto Suhendar, serta para brand pendukung, dan builder. 

BMW Passato (Okezone/Erha A Ramadhoni)
BMW Passato (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Moreno Soeprapto menegaskan pengiriman BMW Passato ke Amerika Serikat di bulan kemerdekaan ini adalah momentum pembuktian Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen karya otomotif yang berdaya saing global. Kehadiran mobil karya anak bangsa di Las Vegas merupakan bentuk perjuangan modern dalam mengharumkan nama bangsa di ranah industri aftermarket dunia.

"Atas nama Kementerian Ekonomi Kreatif,  saya menyampaikan apresiasi kepada NMAA, IMI, serta seluruh ekosistem Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2026 yang hari ini secara resmi melepas BMW Passato karya builder Indonesia menuju SEMA Show 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat," ujar Teuku Riefky Harsya.

 "Untuk kami, industri modifikasi otomotif melibatkan banyak talenta kreatif mulai dari builder, designer, teknisi, hingga produsen komponen aftermarket brand lokal. Tampil di SEMA Show yang dibawa bukan hanya sebuah mobil, tetapi juga cerita, tentang kreatifitas dan kualitas," tuturnya. 

 

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