JAKARTA — Cara menyembunyikan notifikasi WhatsApp ternyata bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu repot. Pernahkah pesan pribadimu tiba-tiba muncul di layar saat ponsel sedang dilihat orang lain, atau denting notifikasi yang muncul terus-menerus justru mengganggu fokus pekerjaan? Jika iya, mengatur tampilan notifikasi adalah solusi tepat untuk menjaga privasi sekaligus kenyamananmu.
Lantas, bagaimana cara menyembunyikan notifikasi WhatsApp di berbagai perangkat? Simak panduan lengkapnya berikut ini.
Cara Menyembunyikan Notifikasi WhatsApp di Android
Notifikasi WhatsApp di perangkat Android dapat disembunyikan langsung melalui pengaturan sistem ponsel: