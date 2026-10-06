Cara Mudah Menyembunyikan Notifikasi Whatsapp

JAKARTA — Cara menyembunyikan notifikasi WhatsApp ternyata bisa dilakukan dengan mudah tanpa perlu repot. Pernahkah pesan pribadimu tiba-tiba muncul di layar saat ponsel sedang dilihat orang lain, atau denting notifikasi yang muncul terus-menerus justru mengganggu fokus pekerjaan? Jika iya, mengatur tampilan notifikasi adalah solusi tepat untuk menjaga privasi sekaligus kenyamananmu.

Lantas, bagaimana cara menyembunyikan notifikasi WhatsApp di berbagai perangkat? Simak panduan lengkapnya berikut ini.

Cara Menyembunyikan Notifikasi WhatsApp di Android

Notifikasi WhatsApp di perangkat Android dapat disembunyikan langsung melalui pengaturan sistem ponsel:

Buka menu Pengaturan (Settings) di ponsel Android milikmu.

Pilih menu Aplikasi atau Manajemen Aplikasi, lalu cari dan ketuk WhatsApp.

Masuk ke menu Notifikasi, lalu nonaktifkan opsi Izinkan Notifikasi atau atur kategori notifikasi yang ingin disembunyikan dari layar kunci (lock screen).

Cara Menyembunyikan Notifikasi WhatsApp di iOS (iPhone)

Bagi pengguna iPhone, notifikasi WhatsApp bisa disembunyikan lewat pengaturan perangkat tanpa perlu membuka aplikasinya: