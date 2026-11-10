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WhatsApp Uji Coba Fitur Privasi Baru, Pengguna Bisa Tentukan Visibilitas Nomor Teleponnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:44 WIB
WhatsApp Uji Coba Fitur Privasi Baru, Pengguna Bisa Tentukan Visibilitas Nomor Teleponnya
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JAKARTA - WhatsApp telah memperkenalkan fitur Nama Pengguna atau Username pada bulan Juni lalu. Meskipun belum diluncurkan sepenuhnya, pengguna sudah dapat memesan nama pengguna mereka.

Fitur Username ini dihadirkan WhatsApp dengan fokus pada privasi, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi tanpa harus saling mengetahui nomor telepon satu sama lain. Kini, melanjutkan upaya tersebut, WhatsApp menguji fitur yang memberikan kontrol lebih mendetail kepada pengguna terkait visibilitas nomor telepon mereka.

Informasi ini diungkap oleh WABetaInfo, yang menemukan pengembangan tersebut dalam versi beta 2.26.45.1 dari aplikasi WhatsApp untuk Android. Menurut laporan tersebut, fitur privasi baru untuk nomor telepon ini menawarkan empat pilihan: Semua orang (Everyone), Kontak saya (My contacts), Kontak saya kecuali... (My contacts except...), dan Tidak ada seorang pun (Nobody). Pilihan-pilihan ini memungkinkan pengguna untuk menentukan siapa saja yang dapat melihat nomor telepon mereka saat melakukan panggilan maupun obrolan.

Namun, fitur ini hanya akan tersedia bagi pengguna yang memiliki nama pengguna (username). Jika seseorang sudah mengetahui nomor telepon Anda, mereka akan tetap dapat melihatnya dalam panggilan maupun obrolan.

Dalam pengaturan saat ini, WhatsApp secara otomatis menyembunyikan nomor telepon Anda dari pihak yang menghubungi Anda melalui nama pengguna. Dengan fitur baru ini, opsi visibilitas bawaan (default) akan diatur ke "Tidak seorang pun" (Nobody), sehingga pengguna yang ingin nomornya tetap tersembunyi tidak perlu melakukan tindakan apa pun. Akan tetapi, jika Anda ingin orang lain dapat melihat nomor telepon Anda—misalnya untuk keperluan bisnis atau tujuan lainnya—Anda dapat mengubah pengaturan visibilitas tersebut.

Fitur privasi nomor telepon yang baru ini masih dalam tahap pengembangan. Fitur ini bahkan belum tersedia bagi pengguna versi beta, sehingga kita hanya bisa menunggu WhatsApp merilisnya di saluran beta, yang nantinya akan diikuti dengan peluncuran untuk publik.

(Rahman Asmardika)

      
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